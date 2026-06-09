Jurrien Timber Dipastikan Absen Bela Belanda pada Piala Dunia 2026 karena Cedera

Jurrien Timber (Instagram @jurrientimber)
JawaPos.com – Jurrien Timber dipastikan tidak akan memperkuat Netherlands national football team pada Piala Dunia 2026 akibat cedera pangkal paha yang belum sepenuhnya pulih.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (9/6), Kepastian tersebut diumumkan oleh federasi sepak bola Belanda setelah melakukan evaluasi bersama tim medis.
Keputusan itu diambil demi menjaga kondisi pemain dan menghindari risiko cedera yang lebih serius.
Timber mengalami cedera tersebut pada Maret lalu saat membela Arsenal F.C. dalam pertandingan melawan Everton F.C.
Meskipun sempat kembali bermain sebagai pemain pengganti pada final UEFA Champions League Final melawan Paris Saint-Germain, kondisinya dinilai belum cukup siap untuk menghadapi turnamen sepanjang Piala Dunia. Oleh karena itu, ia tidak masuk dalam skuad akhir Belanda.
Dalam pernyataan resminya, pihak Belanda menjelaskan bahwa Timber belum pulih sepenuhnya untuk berpartisipasi secara aman dari sisi medis.
Setelah berkonsultasi dengan staf kesehatan tim nasional, diputuskan bahwa sang pemain akan meninggalkan kamp persiapan tim.
Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan kondisi fisik dan kebutuhan pemulihan jangka panjangnya.
Absennya Timber menjadi kehilangan besar bagi Belanda mengingat perannya yang penting di lini pertahanan. Bek berusia 24 tahun itu turut berkontribusi dalam lima pertandingan kualifikasi Piala Dunia dan memiliki pengalaman tampil pada edisi 2022.
Untuk mengisi kekosongan tersebut, Belanda menunjuk Lutsharel Geertruida sebagai pengganti dalam skuad.
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