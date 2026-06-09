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Antara
Selasa, 9 Juni 2026 | 13.57 WIB

Jurrien Timber Dipastikan Absen Bela Belanda di Piala Dunia 2026

Gary Neville soroti peran Jurrien Timber yang hilang saat Arsenal kalah dari Manchester City. (ig @jurrientimber) 

 

JawaPos.com - Timnas Belanda mendapat kabar buruk menjelang bergulirnya Piala Dunia 2026. Bek Arsenal Jurrien Timber dipastikan bakal absen memperkuat De Oranje setelah gagal pulih dari cedera pangkal paha yang telah mengganggunya dalam beberapa bulan terakhir, dikutip dari ANTARA.

"Jurrien Timber tidak mengalami kemajuan yang cukup untuk berpartisipasi dalam turnamen dengan cara yang bertanggung jawab secara medis," tulis Asosiasi Sepak Bola Belanda (KNVB) melalui media sosial OnsOranje pada Senin (8/6).

Absennya pemain berusia 24 tahun itu menjadi pukulan bagi Belanda yang akan memulai perjuangan di Grup F Piala Dunia 2026.

De Oranje tergabung bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia pada turnamen yang berlangsung di Amerika Utara.

Timber sebenarnya tetap berusaha tampil di penghujung musim bersama Arsenal meski dibayangi masalah cedera.

Bek serbabisa tersebut bahkan sempat bermain selama 54 menit saat Arsenal kalah dari Paris Saint-Germain melalui adu penalti pada final Liga Champions, 30 Mei lalu.

Namun, kondisi fisiknya dinilai belum cukup untuk menjalani turnamen dengan intensitas tinggi seperti Piala Dunia.

Sebagai pengganti, pelatih Ronald Koeman memanggil bek Sunderland Lutsharel Geertruida untuk masuk ke dalam skuad Belanda.

Perubahan ini membuat Koeman harus kembali menyusun rencana di lini pertahanan, hanya beberapa hari sebelum laga perdana Belanda di Piala Dunia 2026.

Belanda dijadwalkan mengawali kiprahnya dengan menghadapi Jepang di Dallas pada Senin (15/6) . Setelah itu, De Oranje akan melanjutkan perjuangan di Grup F dengan menghadapi Swedia dan Tunisia.

Kehilangan Timber menjadi tantangan tersendiri bagi Belanda mengingat peran pentingnya dalam skuad nasional selama beberapa tahun terakhir.

Meski demikian, kehadiran Geertruida diharapkan mampu memberikan kedalaman dan stabilitas di sektor pertahanan De Oranje dalam upaya mereka melangkah jauh di Piala Dunia 2026.

Editor: Banu Adikara
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