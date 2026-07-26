Leandro Paredes Isyaratkan Final Piala Dunia 2026 Jadi Laga Terakhir Lionel Messi Bersama Argentina

JawaPos.com – Leandro Paredes, mengungkap suasana emosional yang menyelimuti skuad Albiceleste selama Piala Dunia 2026.

Menurutnya, para pemain terus berharap setiap pertandingan bukan menjadi penampilan terakhir Lionel Messi bersama tim nasional, terutama menjelang partai final melawan Spanyol.

Dikutip dari The Chosun, Paredes mengatakan bahwa sepanjang turnamen para pemain saling mengingatkan untuk menikmati setiap momen bersama sang kapten.

Ia bahkan mengakui laga final kemungkinan besar merupakan pertandingan terakhir Messi mengenakan seragam Argentina.

Pernyataan tersebut memperkuat spekulasi yang telah berkembang sejak sebelum turnamen dimulai.

Messi tampil luar biasa sepanjang Piala Dunia 2026 meski telah berusia 39 tahun. Kapten Argentina itu mencatatkan delapan gol dan enam assist dalam sembilan pertandingan, sekaligus menjadi motor permainan.

Sebelum turnamen berlangsung, Messi juga sempat mengenakan sepatu bertuliskan "El Ultimo Tango" atau "Tarian Terakhir", yang dianggap sebagai isyarat bahwa ajang ini akan menjadi penampilan terakhirnya di panggung Piala Dunia.

Paredes menegaskan keputusan sepenuhnya berada di tangan Messi. Ia mengaku seluruh pemain akan menghormati apa pun pilihan sang megabintang, tetapi berharap Messi tetap melanjutkan karier internasionalnya.

"Jika itu membuatnya bahagia, kami juga bahagia. Namun, kami berharap dia tidak meninggalkan tim nasional. Kami ingin terus bermain bersamanya," ujar Paredes.