Timnas Prancis Bekuk Irlandia Utara Jelang Piala Dunia 2026, Ousmane Dembele Nyaman Main di Dua Posisi

Pemain timnas Prancis Ousmane Dembele (Dok. Ousmane Dembele)
JawaPos.com - Ousmane Dembele memastikan tim nasional Prancis sudah siap menghadapi Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Irlandia Utara. Laga persahabatan yang berakhir dengan skor 3-1 tersebut dimainkan di Decathlon Arena, Selasa (9/6).
Penyerang PSG tersebut menilai timnas Prancis sudah bermain dengan baik saat menang Irlandia Utara. Laga tersebut membuat Les Blues siap menghadapi Piala Dunia 2026.
"Kami memiliki dua pertandingan untuk mempersiapkan diri dengan baik untuk kompetisi dan kembali ke ritme permainan. Kami menangani pertandingan kedua ini dengan sangat baik, kami mendapatkan kembali perasaan kami terhadap permainan dan kami akan tiba di Amerika Serikat dalam keadaan siap. Saya pikir itu adalah hal yang paling penting," kata Ousmane Dembele kepada TF1 yang dikutip L'equipe, Selasa (9/6).
Di laga kemenangan melawan Irlandia Utara, Dembele bermain sebagai gelandang serang. Saat bermain di posisi tersebut, Pemain 29 tahun itu mencoba saling memahami dengan rekan setimnya.
"Saya senang dengan cara kami bermain. Kami banyak bergerak, kami banyak menyebar dengan tiga penyerang. Kami telah mencoba untuk saling memahami dengan baik sejak Maret, ketika kami mulai bermain seperti ini. Dengan Michael (Olise), Kylian (Mbappé), dan Désiré (Doué), kami banyak mengubah strategi," jelas Dembele.
Di PSG sebenarnya Dembele sering dimainkan sebagai penyerang tengah atau sayap kanan. Di timnas Prancis, dia sering bermain sebagai gelandang serang dan tidak terlalu mempermasalahkannya.
"Sebenarnya tidak masalah, yang terpenting adalah mempertahankan posisi dan tahu cara bermain dari posisi tersebut, baik di kanan, kiri, atau di tengah. Tapi saya merasa baik, dan itu yang terpenting," pungkas Dembele.
Timnas Prancis sudah menyelesaikan laga persahabatannya. Fokus mereka kini akan menghadapi Senegal di laga perdana Piala Dunia 2026 pada 17 Juni.
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