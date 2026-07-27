Lionel Messi Akan Siapkan Perpisahan Bersejarah Usai Menunda Pensiun dari Timnas Argentina

JawaPos.com – Lionel Messi dikabarkan menunda keputusan pensiun dari Tim Nasional Argentina setelah kekalahan Albiceleste pada final Piala Dunia FIFA 2026.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Minggu (26/7), Kapten Argentina itu disebut masih akan memperkuat tim nasional dalam beberapa pertandingan internasional sebelum mengakhiri kariernya di level internasional.

Keputusan tersebut diambil agar momen perpisahannya berlangsung secara khusus dan dapat disaksikan langsung oleh para pendukung Argentina.

Menurut sejumlah laporan dari Argentina, federasi sepak bola setempat berencana menggelar pertandingan penghormatan sebagai laga terakhir Messi bersama tim nasional.

Pertandingan tersebut akan digelar di Argentina sehingga para suporter memiliki kesempatan memberikan penghormatan kepada pemain yang dianggap sebagai pesepakbola terbaik dalam sejarah negara tersebut.

Acara perpisahan itu juga direncanakan diumumkan jauh hari sebelumnya agar dapat dihadiri ribuan penggemar dari berbagai daerah.

Selama hampir dua dekade membela Tim Nasional Argentina, Messi berhasil mengukir berbagai prestasi yang mengubah sejarah Albiceleste. Di bawah asuhan Lionel Scaloni, ia mempersembahkan gelar Copa América 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia FIFA 2022, dan Copa América 2024, serta membawa Argentina mencapai final Piala Dunia 2026.

Messi juga memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak, pemberi assist terbanyak, dan pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah Tim Nasional Argentina.

Hingga kini belum ada jadwal resmi mengenai pertandingan terakhir Messi bersama Argentina, tetapi ia diperkirakan masih akan dipanggil untuk agenda internasional berikutnya.