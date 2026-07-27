Logo JawaPos
HomeSepak Bola
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Senin, 27 Juli 2026 | 18.59 WIB

Lionel Messi Akan Siapkan Perpisahan Bersejarah Usai Menunda Pensiun dari Timnas Argentina

Lionel Messi (Bein Sports) - Image

Lionel Messi (Bein Sports)

JawaPos.com – Lionel Messi dikabarkan menunda keputusan pensiun dari Tim Nasional Argentina setelah kekalahan Albiceleste pada final Piala Dunia FIFA 2026.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Minggu (26/7), Kapten Argentina itu disebut masih akan memperkuat tim nasional dalam beberapa pertandingan internasional sebelum mengakhiri kariernya di level internasional.

Keputusan tersebut diambil agar momen perpisahannya berlangsung secara khusus dan dapat disaksikan langsung oleh para pendukung Argentina.

Menurut sejumlah laporan dari Argentina, federasi sepak bola setempat berencana menggelar pertandingan penghormatan sebagai laga terakhir Messi bersama tim nasional. 

Pertandingan tersebut akan digelar di Argentina sehingga para suporter memiliki kesempatan memberikan penghormatan kepada pemain yang dianggap sebagai pesepakbola terbaik dalam sejarah negara tersebut.

Acara perpisahan itu juga direncanakan diumumkan jauh hari sebelumnya agar dapat dihadiri ribuan penggemar dari berbagai daerah.

Selama hampir dua dekade membela Tim Nasional Argentina, Messi berhasil mengukir berbagai prestasi yang mengubah sejarah Albiceleste. Di bawah asuhan Lionel Scaloni, ia mempersembahkan gelar Copa América 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia FIFA 2022, dan Copa América 2024, serta membawa Argentina mencapai final Piala Dunia 2026.

Messi juga memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak, pemberi assist terbanyak, dan pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah Tim Nasional Argentina.

Hingga kini belum ada jadwal resmi mengenai pertandingan terakhir Messi bersama Argentina, tetapi ia diperkirakan masih akan dipanggil untuk agenda internasional berikutnya. 

Tim pelatih dan federasi ingin memastikan laga perpisahan tersebut menjadi momen bersejarah yang mencerminkan besarnya kontribusi sang kapten bagi sepak bola Argentina.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Penjualan Anjlok Hanya 7 Game yang Tembus 100 Ribu Unit jadi Alasan Sony Playstation Tinggalkan Game Fisik - Image
Aplikasi

Penjualan Anjlok Hanya 7 Game yang Tembus 100 Ribu Unit jadi Alasan Sony Playstation Tinggalkan Game Fisik

Senin, 27 Juli 2026 | 18.54 WIB

5 Weton Pembawa Keberuntungan, Kecerdasannya Disebut Jadi Kunci Kesuksesan - Image
Zodiak

5 Weton Pembawa Keberuntungan, Kecerdasannya Disebut Jadi Kunci Kesuksesan

Senin, 27 Juli 2026 | 18.53 WIB

Ramalan Zodiak Pisces Senin, 27 Juli 2026: Saatnya Jujur pada Perasaan, Karier Bersinar, Keberuntungan Mulai Datang - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Pisces Senin, 27 Juli 2026: Saatnya Jujur pada Perasaan, Karier Bersinar, Keberuntungan Mulai Datang

Senin, 27 Juli 2026 | 18.52 WIB

Terpopuler

Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028 - Image
1

Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028

2

Prediksi Skor PSMS Medan vs Port FC Piala Presiden 2026: Debut Bruno Moreira Usai Tinggalkan Persebaya Surabaya

3

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

4

Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal

5

Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar

6

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi

7

Ikhwan Ali Tanamal Resmi Gabung Persib Bandung, Siap Bekerja Keras Rebut Tempat di Tim Utama

8

Prediksi Susunan Pemain PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Port Lions Masih Terlalu Digdaya!

9

Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?

10

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore