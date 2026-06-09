Timnas Maroko Cemas, Abde Ezzalzouli dan Noussair Mazraoui Cedera Jelang Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Tim nasional Maroko masih diliputi kekhawatiran terkait kondisi dua pemainnya jelang Piala Dunia 2026 yang tinggal menghitung hari. Cedera yang dialami Abde Ezzalzouli dan Noussair Mazraoui saat laga persahabatan kontra Norwegia menjadi perhatian khusus tim pelatih.

Pertandingan yang berakhir imbang 1-1 di Sports Illustrated Stadium, Harrison pada Senin (8/9), memaksa dua pemain kunci Maroko Ezzalzouli dan Mazraoui ditarik keluar lapangan akibat cedera. Sumber internal tim yang dilansir dari ESPN mengungkapkan, kondisi Ezzalzouli masih akan dipantau dalam dua hari ke depan sebelum dipastikan tampil di Piala Dunia.

“Untuk Ezzalzouli, kami akan menunggu dua hari untuk memastikan dan melakukan analisis lebih mendalam,” ujar sumber internal tim. Ezzalzouli mengalami cedera pada kaki kanan setelah mengalami insiden dengan rekan setimnya, Chadi Riad. Ezzalzouli kemudian digantikan oleh Soufiane Rahimi dan tidak kembali bermain di babak kedua.

Sementara itu, kabar lebih positif datang dari kondisi Mazraoui. Pemain berusia 28 tahun itu mengalami benturan di bagian bahu dan diperkirakan dapat kembali berlatih dalam beberapa hari ke depan. Meskipun demikian, terdapat indikasi bahwa bek Manchester United itu mengalami dislokasi parsial pada bahunya, tetapi belum ada konfirmasi resmi dari federasi sepak bola Maroko.

Mazraoui sendiri ditarik keluar pada menit ke-29 sambil memegangi bagian lengan atasnya. Saat ini sang pemain diketahui telah menjalani pemindaian medis untuk memastikan tingkat keparahan cedera. Di sisi lain, Pelatih kepala Maroko Mohamed Ouahbi mengaku lebih mengkhawatirkan kondisi pemainnya dibanding hasil pertandingan.

“Dua pemain mengalami cedera dan kami masih menunggu diagnosisnya. Saya berharap mereka baik-baik saja,” ujar Ouahbi.

Meski dilanda badai cedera, Ouahbi tetap melihat sisi positif dari performa timnya. “Kami meninggalkan pertandingan ini dengan kesan yang baik. Kami memang tidak menang, tetapi menunjukkan banyak hal positif melawan lawan yang sangat kuat,” pungkasnya.

Masalah cedera itu semakin kompleks karena Maroko juga tengah memantau kondisi bek tengah utama Nayef Aguerd yang belum bermain sejak Maret akibat cedera pangkal paha.

Selain itu, beberapa pemain lain seperti Anass Salah-Eddine dan Chemsdine Talbi juga absen karena alasan yang belum sepenuhnya jelas atau masih dalam pemulihan cedera.