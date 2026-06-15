Profil Ismael Saibari, Bintang Maroko yang Membobol Gawang Brasil di Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Keraguan terhadap peluang Brasil di Piala Dunia 2026 semakin menguat setelah Maroko mampu memberi perlawanan sengit pada laga pembuka Grup C. Sosok yang menjadi pusat perhatian adalah Ismael Saibari, pemain yang sukses membuka keunggulan Atlas Lions sebelum pertandingan berakhir imbang 1-1.

Gol tersebut bukan hanya mengejutkan para pendukung Selecao, tetapi juga memperkenalkan nama Saibari kepada lebih banyak penggemar sepak bola dunia.

Siapa Ismael Saibari? Melansir Sporting News, Ismael Saibari merupakan pemain berusia 25 tahun yang memiliki kemampuan bermain sebagai gelandang serang maupun penyerang. Bersama tim nasional Maroko, ia telah mengoleksi 31 penampilan dan mencetak 10 gol.

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Di level klub, Saibari memperkuat PSV Eindhoven di Eredivisie Belanda. Musim 2025/26 menjadi salah satu musim terbaik dalam kariernya. Ia membantu PSV meraih gelar liga ketiga secara beruntun dengan kontribusi 15 gol dan delapan assist.

Penampilan impresif tersebut membuatnya dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Eredivisie musim 2025/26.

Gol Bersejarah ke Gawang Brasil Saibari mencetak gol pembuka saat Maroko menghadapi Brasil di pertandingan pertama Grup C Piala Dunia 2026. Gol tersebut menjadi gol pertamanya di ajang Piala Dunia dan langsung tercipta ke gawang salah satu negara paling sukses dalam sejarah turnamen.

Dalam prosesnya, Saibari berhasil lolos dari kawalan Gabriel Magalhaes dan Marquinhos sebelum dengan tenang melambungkan bola melewati Alisson Becker.

Gol itu menjadi salah satu momen yang paling dikenang pada awal turnamen.

Lahir di Spanyol, Besar di Belgia, Bersinar di Belanda Meski membela Maroko, Saibari sebenarnya lahir di Terrassa, Spanyol, pada 28 Januari 2001. Ia kemudian tumbuh besar di Belgia dan mengembangkan bakat sepak bolanya di Belanda.

Perjalanan lintas negara tersebut membuat Saibari memiliki latar belakang yang unik sebelum akhirnya memilih membela Maroko di level internasional.