Profil Ismael Saibari, Bintang Maroko yang Membobol Gawang Brasil di Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Keraguan terhadap peluang Brasil di Piala Dunia 2026 semakin menguat setelah Maroko mampu memberi perlawanan sengit pada laga pembuka Grup C. Sosok yang menjadi pusat perhatian adalah Ismael Saibari, pemain yang sukses membuka keunggulan Atlas Lions sebelum pertandingan berakhir imbang 1-1.
Gol tersebut bukan hanya mengejutkan para pendukung Selecao, tetapi juga memperkenalkan nama Saibari kepada lebih banyak penggemar sepak bola dunia.
Melansir Sporting News, Ismael Saibari merupakan pemain berusia 25 tahun yang memiliki kemampuan bermain sebagai gelandang serang maupun penyerang. Bersama tim nasional Maroko, ia telah mengoleksi 31 penampilan dan mencetak 10 gol.
Baca Juga:Jurnalis Protes Kebijakan FIFA yang Tak Mengizinkan Pertanyaan Berbahasa Spanyol kepada Pemain Timnas Brasil dan Maroko
Di level klub, Saibari memperkuat PSV Eindhoven di Eredivisie Belanda. Musim 2025/26 menjadi salah satu musim terbaik dalam kariernya. Ia membantu PSV meraih gelar liga ketiga secara beruntun dengan kontribusi 15 gol dan delapan assist.
Penampilan impresif tersebut membuatnya dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Eredivisie musim 2025/26.
Saibari mencetak gol pembuka saat Maroko menghadapi Brasil di pertandingan pertama Grup C Piala Dunia 2026. Gol tersebut menjadi gol pertamanya di ajang Piala Dunia dan langsung tercipta ke gawang salah satu negara paling sukses dalam sejarah turnamen.
Baca Juga:Hanya Ounahi yang Lahir di Maroko, Begini Komposisi Unik Tim Singa Atlas saat Lawan Brasil
Dalam prosesnya, Saibari berhasil lolos dari kawalan Gabriel Magalhaes dan Marquinhos sebelum dengan tenang melambungkan bola melewati Alisson Becker.
Gol itu menjadi salah satu momen yang paling dikenang pada awal turnamen.
Meski membela Maroko, Saibari sebenarnya lahir di Terrassa, Spanyol, pada 28 Januari 2001. Ia kemudian tumbuh besar di Belgia dan mengembangkan bakat sepak bolanya di Belanda.
Baca Juga:Man of the Match Brasil vs Maroko di Piala Dunia 2026: Vinicius Junior Pecahkan Rekor Pribadi
Perjalanan lintas negara tersebut membuat Saibari memiliki latar belakang yang unik sebelum akhirnya memilih membela Maroko di level internasional.
Keputusan Saibari untuk membela Maroko berasal dari akar keluarganya. Kedua orang tuanya berasal dari Ksar El Kebir, sebuah kota di bagian utara Maroko.
Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026
Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Timnas Qatar vs Swiss di Piala Dunia 2026: The Maroons Terancam Gagal Start Sempurna
Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Pembuktian Magis Christian Pulisic
Daftar Pemain Swedia dan Tunisia di Piala Dunia 2026
Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Maroko: Vinicius Junior dan Achraf Hakimi Siap Saling Sikut di Piala Dunia
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Prediksi Skor Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026: Der Panzer Siap Menggila di Laga Perdana
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa