Issa Diop Resmi Gabung Ipswich Town, Bek Timnas Maroko Teken Kontrak Jangka Panjang hingga 2030

JawaPos.com - Ipswich Town terus menunjukkan keseriusannya dalam mempersiapkan skuad untuk menghadapi kompetisi Premier League musim 2026/2027. Klub yang baru promosi tersebut resmi mengumumkan kedatangan bek tengah asal Maroko Issa Diop dari Fulham dengan nilai transfer yang tidak dipublikasikan.

Pemain berusia 29 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi lima tahun yang membuatnya akan berseragam Ipswich hingga musim panas 2030. Kehadiran Issa Diop diharapkan dapat menambah kualitas sekaligus pengalaman di lini pertahanan The Tractor Boys yang akan bersaing di kasta tertinggi sepak bola Inggris.

Issa Diop bukan sosok asing di Premier League. Sepanjang karirnya, dia telah mencatatkan 173 penampilan di kompetisi tersebut bersama West Ham United dan Fulham.

Pengalaman itu menjadi modal penting bagi Ipswich yang membutuhkan pemain bermental kuat untuk menghadapi persaingan ketat musim depan. Setelah resmi diperkenalkan sebagai pemain baru, Diop mengaku antusias memulai tantangan baru bersama Ipswich Town.

Menurut dia, proses komunikasi dengan pihak klub membuatnya yakin untuk menerima tawaran tersebut. Dia mengaku bangga bisa bergabung dengan klub yang sedang berkembang dan berharap segera beradaptasi bersama staf pelatih, rekan setim, serta para pendukung di Portman Road.

Musim panas ini memang menjadi periode yang cukup sibuk bagi Diop. Sebelum menyelesaikan kepindahannya ke Ipswich, dia terlebih dahulu membela Timnas Maroko di ajang Piala Dunia.

Bek kelahiran Toulouse itu tampil dalam lima pertandingan dan ikut membawa negaranya melangkah hingga babak perempat final. Karir Diop di Inggris dimulai pada 2018 saat West Ham United memboyongnya dari Toulouse.

Selama empat musim memperkuat The Hammers, dia menjadi salah satu pilihan utama di jantung pertahanan sebelum akhirnya hijrah ke Fulham pada 2022 dengan nilai transfer sekitar 15 juta poundsterling. Bersama Fulham, Diop mencatatkan 96 penampilan di seluruh kompetisi.