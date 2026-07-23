Ricuh usai Final Piala Dunia 2026, Gavi Berharap Leandro Paredes Tidak Disanksi FIFA

Gavi minta FIFA tidak jatuhkan sanksi kepada Timnas Argentina. (@pablogavi/Instagram)
JawaPos.com - Ketegangan setelah final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina (20/7) menyeret nama kedua gelandang, Gavi dan Leandro Paredes. Mereka terlibat adu fisik. Paredes yang agresif terhadap Gavi pun terancam disanksi FIFA.
Namun, alih-alih memanasi FIFA agar menjatuhi sanksi berat kepada Paredes, Gavi malah bersikap sebaliknya. ”Aku pikir dia seharusnya tidak mendapat sanksi,” ungkap gelandang Spanyol pemilik nomor 9 itu seperti dikutip dari Give Me Sport.
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Meski dianggap bermain kasar selama pertandingan, lanjut Gavi, Paredes bisa melalui 2 x 45 menit tanpa diusir alias terkena kartu merah. Artinya, Paredes memang tidak perlu dikartu merah.
”Aku mengerti itu bukan citra yang baik bagi pemain muda, tapi sepak bola juga memiliki sisi kekerasan. Hal yang paling logis adalah mengusirnya saat pertandingan karena setelah pertandingan, situasinya sudah berbeda,” beber gelandang FC Barcelona berusia 21 tahun itu.
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