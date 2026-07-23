Ricuh usai Final Piala Dunia 2026, Gavi Berharap Leandro Paredes Tidak Disanksi FIFA

JawaPos.com - Ketegangan setelah final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina (20/7) menyeret nama kedua gelandang, Gavi dan Leandro Paredes. Mereka terlibat adu fisik. Paredes yang agresif terhadap Gavi pun terancam disanksi FIFA.

Namun, alih-alih memanasi FIFA agar menjatuhi sanksi berat kepada Paredes, Gavi malah bersikap sebaliknya. ”Aku pikir dia seharusnya tidak mendapat sanksi,” ungkap gelandang Spanyol pemilik nomor 9 itu seperti dikutip dari Give Me Sport.

Meski dianggap bermain kasar selama pertandingan, lanjut Gavi, Paredes bisa melalui 2 x 45 menit tanpa diusir alias terkena kartu merah. Artinya, Paredes memang tidak perlu dikartu merah.