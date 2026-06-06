Paraguay Dihantam Kabar Buruk Jelang Piala Dunia 2026, Julio Enciso Terancam Absen karena Cedera

JawaPos.com - Timnas Paraguay mendapat kabar yang tidak diharapkan hanya beberapa hari sebelum bergulirnya Piala Dunia 2026. Penyerang muda andalan mereka, Julio Enciso, mengalami cedera saat membela tim nasional dalam laga uji coba melawan Nikaragua pada Jumat (5/6).

Meski Timnas Paraguay sukses meraih kemenangan meyakinkan dengan skor 4-0, suasana gembira langsung berubah menjadi kekhawatiran ketika Julio Enciso meninggalkan lapangan lebih cepat. Pemain berusia 22 tahun itu menahan rasa sakit sebelum akhirnya ditarik keluar tim pelatih pada laga uji coba jelang piala dunia.

Momen yang paling menyita perhatian terjadi saat Julio Enciso berjalan meninggalkan lapangan. Dia terlihat menangis dan beberapa kali menutupi wajahnya. Reaksi tersebut memunculkan spekulasi bahwa cedera yang dialaminya cukup serius dan berpotensi membuatnya gagal tampil di Piala Dunia 2026.

Hingga kini belum ada pernyataan resmi mengenai tingkat keparahan cedera yang dialami pemain Strasbourg tersebut. Namun banyak pihak di Paraguay berharap hasil pemeriksaan medis menunjukkan kabar yang lebih baik dari perkiraan awal.

Kehilangan Enciso tentu akan menjadi pukulan besar bagi Paraguay. Dalam beberapa tahun terakhir, dia berkembang menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam skuad La Albirroja. Kecepatan, kreativitas, dan kemampuannya menciptakan peluang membuatnya menjadi sosok penting di lini serang.

Karir Enciso sendiri berkembang sangat cepat sejak muncul bersama Club Libertad di Paraguay. Pada usia yang masih sangat muda, dia sudah mencatatkan rekor sebagai salah satu pencetak gol termuda dalam sejarah Copa Libertadores.

Bakat besarnya kemudian membawanya hijrah ke Inggris untuk bergabung dengan Brighton & Hove Albion pada 2022. Namanya semakin dikenal publik sepak bola dunia setelah mencetak gol spektakuler yang terpilih sebagai Premier League Goal of the Season 2022/2023.

Setelah sempat menjalani masa peminjaman di Ipswich Town, Enciso melanjutkan kariernya di klub Ligue 1 Prancis, Strasbourg. Pada musim 2025/2026, dia menjadi salah satu pemain reguler dan terus menunjukkan perkembangan positif.