Jelang Piala Dunia 2026, Keputusan Mauricio Pochettino Soal Kiper Tuai Kritik Legenda Amerika Serikat

JawaPos.com - Timnas Amerika Serikat masih menyisakan satu laga uji coba sebelum memulai perjalanan mereka di Piala Dunia 2026. Namun, alih-alih fokus pada persiapan akhir, perhatian publik justru tertuju pada keputusan pelatih Mauricio Pochettino terkait posisi penjaga gawang.
Keputusan mantan pelatih Tottenham Hotspur dan Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino dalam laga persahabatan melawan Senegal menuai tanda tanya dari sejumlah legenda sepak bola Amerika Serikat. Mereka menilai rotasi yang dilakukan belum memberikan gambaran jelas mengenai siapa yang akan menjadi kiper utama Timnas Amerika Serikat di Piala Dunia 2026.
Dalam pertandingan tersebut, Matt Turner dipercaya mengawal gawang timnas Amerika Serikat sejak menit pertama. Setelah babak pertama berakhir, Mauricio Pochettino menarik Turner dan memberikan kesempatan kepada Chris Brady untuk menjalani debut bersama tim nasional senior Amerika Serikat.
Yang menjadi sorotan adalah absennya Matt Freese dari lapangan. Padahal, kiper berusia 27 tahun itu disebut-sebut sebagai kandidat kuat penjaga gawang utama Amerika Serikat di Piala Dunia 2026.
Keputusan tersebut membuat legenda Amerika Serikat Tim Howard mengaku kebingungan. Mantan kiper Everton dan Manchester United itu menilai Freese merupakan pemain yang paling membutuhkan menit bermain menjelang turnamen besar.
Menurut Howard, kesempatan bermain dalam laga melawan Senegal seharusnya dimanfaatkan untuk mematangkan persiapan Freese apabila memang diproyeksikan sebagai pilihan utama. Dia menilai memberikan waktu bermain kepada Brady tidak terlalu berdampak terhadap kesiapan tim untuk menghadapi Piala Dunia.
Baca Juga:Dari Super League ke Panggung Dunia, Frans Putros Tampil saat Irak Tahan Imbang Spanyol Jelang Piala Dunia 2026
Kritik serupa juga datang dari mantan penyerang Amerika Serikat, Taylor Twellman. Dia mengaku belum memahami arah yang ingin dituju Pochettino dalam menentukan hierarki penjaga gawang tim.
Situasi ini memunculkan spekulasi bahwa sang pelatih masih belum sepenuhnya menentukan siapa yang akan menjadi andalan di bawah mistar gawang. Padahal, waktu menuju pertandingan pembuka Piala Dunia sudah semakin dekat.
Breaking News! Rival Veda Ega Pratama Didiskualifikasi dari Moto3 Catalunya 2026
Veda Ega Pratama Kudeta Peringkat Pertama! Update Klasemen Rookie of The Year Moto3 2026 Usai Brian Uriarte Didiskualifikasi
3 Bintang Baru Sudah Deal! Persebaya Surabaya Siapkan Misi Besar Bernardo Tavares di Musim 100 Tahun
Breaking News! Veda Ega Pratama Naik ke Peringkat 3 Moto3 2026 Usai Diskualifikasi Adrian Fernandez
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Sony Sonjaya Akan Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator Kasus MBG, Janjikan Buka Nama-Nama Besar
Kronologi Lengkap Diskualifikasi Adrian Fernandez di Moto3 2026, Veda Ega Pratama Naik ke Posisi Tiga Klasemen
Surat Satir Sony Sanjaya ke Kepala BGN Baru Bikin Heboh, Netizen: Nanik Deyang Cepu ya Pak?
Resmi Jadi Tersangka Korupsi MBG, Sony Sonjaya Kirim Surat Satir ke Kepala BGN Baru: 'Terima Kasih Hadiah Indahnya'
Dikabarkan Deal! Persebaya Surabaya Gaet Lima Pemain Anyar, Empat Legiun Asing dan Satu Striker Lokal