Jelang Piala Dunia 2026, Keputusan Mauricio Pochettino Soal Kiper Tuai Kritik Legenda Amerika Serikat

Pelatih Timnas Amerika Serikat Mauricio Pochettino. (@USMNT/X)

JawaPos.com - Timnas Amerika Serikat masih menyisakan satu laga uji coba sebelum memulai perjalanan mereka di Piala Dunia 2026. Namun, alih-alih fokus pada persiapan akhir, perhatian publik justru tertuju pada keputusan pelatih Mauricio Pochettino terkait posisi penjaga gawang.

Keputusan mantan pelatih Tottenham Hotspur dan Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino dalam laga persahabatan melawan Senegal menuai tanda tanya dari sejumlah legenda sepak bola Amerika Serikat. Mereka menilai rotasi yang dilakukan belum memberikan gambaran jelas mengenai siapa yang akan menjadi kiper utama Timnas Amerika Serikat di Piala Dunia 2026.

Dalam pertandingan tersebut, Matt Turner dipercaya mengawal gawang timnas Amerika Serikat sejak menit pertama. Setelah babak pertama berakhir, Mauricio Pochettino menarik Turner dan memberikan kesempatan kepada Chris Brady untuk menjalani debut bersama tim nasional senior Amerika Serikat.

Yang menjadi sorotan adalah absennya Matt Freese dari lapangan. Padahal, kiper berusia 27 tahun itu disebut-sebut sebagai kandidat kuat penjaga gawang utama Amerika Serikat di Piala Dunia 2026.

Keputusan tersebut membuat legenda Amerika Serikat Tim Howard mengaku kebingungan. Mantan kiper Everton dan Manchester United itu menilai Freese merupakan pemain yang paling membutuhkan menit bermain menjelang turnamen besar.

Menurut Howard, kesempatan bermain dalam laga melawan Senegal seharusnya dimanfaatkan untuk mematangkan persiapan Freese apabila memang diproyeksikan sebagai pilihan utama. Dia menilai memberikan waktu bermain kepada Brady tidak terlalu berdampak terhadap kesiapan tim untuk menghadapi Piala Dunia.

Kritik serupa juga datang dari mantan penyerang Amerika Serikat, Taylor Twellman. Dia mengaku belum memahami arah yang ingin dituju Pochettino dalam menentukan hierarki penjaga gawang tim.