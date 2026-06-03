Tumbangkan Kroasia, Youri Tielemans Tegaskan Kekuatan Timnas Belgia Jelang Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Youri Tielemans menyebut tim nasional Belgia mulai membangun kekuatannya jelang Piala Dunia 2026 setelah berhasil mengalahkan Kroasia di laga persahabatan. Laga berakhir dengan skor 2-0 tersaji di Stadion HNK Rijeka, Selasa (2/6).

Gelandang berusia 29 tahun tersebut membuka gol untuk timnas Belgia pada menit ke-38. Di babak kedua, timnas Belgia berhasil menggandakan keunggulan pada menit ke-90+6 melalui gol dari Romelu Lukaku.

Kemenangan melawan Kroasia yang juga merupakan salah satu tokoh kuat di Piala Dunia 2026, diakui Youri Tielemans membuat kepercayaan diri timnas Belgia meningkat. Dia menegaskan timnya mampu bermain menyerang dan bertahan dengan baik.

"Sangat baik untuk membangun kepercayaan diri. Kami menunjukkan mentalitas yang bagus, bertahan bersama di saat-saat sulit, dan memilih momen yang tepat untuk menyerang. Tentu saja, ini belum sempurna, tetapi kami dapat membangunnya," kata Youri Tielemans yang dikutip dari HLN, Rabu (3/6).

Berbicara mengenai gol yang dicetaknya, Tielemans memuji pergerakan Jeremy Doku. Dan, dirinya tinggal melakukan penyelesaian sebaik mungkin hingga berbuah gol.

"Saya selalu berusaha masuk ke area penalti. Jeremy melakukan gerakan bagus dan mengirimkan umpan silang, saya menyelesaikannya dengan sentuhan ringan," imbuh Tielemans.

Pujian diberikan Tielemans untuk gol dari Romelu Lukaku. Menurutnya, timnas Belgia akan sangat mengandalkan ketajamannya di Piala Dunia 2026.

"Ini ideal untuknya dan tim. Dia tajam, kuat secara mental, dan kami akan sangat membutuhkannya," pungkas gelandang Aston Villa tersebut.