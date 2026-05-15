Daftar 26 Pemain Timnas Belgia di Piala Dunia 2026: Lini Serang Tajam Setan Merah dari Romelu Lukaku hingga Jeremy Doku

JawaPos.com - Tim nasional Belgia telah mengumumkan skuad finalnya untuk Piala Dunia 2026. Rudi Garcia sudah memanggil 26 pemain ke dalam skuadnya.

Di sektor penjaga gawang, ada tiga pemain yang dibawa. Mereka adalah Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United), dan Mike Penders (RC Strasbourg).

Sementara di lini belakang, terdapat sembilan pemain yang bakal menahan serangan tim lawan. Mereka adalah Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting CP), Nathan Ngoy (Lille), Koni De Winter (AC Milan), Maxim De Cuyper (Brighton), Arthur Theate (Frankfurt), Brandon Mechele (Club Brugge), Joaquin Seys (Club Brugge) dan Thomas Meunier (Lille).

Di lini tengah, Kevin De Bruyne yang bermain di Napoli bakal menjadi andalan untuk menghadirkan sisi kreativitas. Dia akan saling bekerja sama dengan lima gelandang lainnya yaitu Axel Witsel (Girona), Youri Tielemans (Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers), Amadou Onana (Aston Villa), dan Hans Vanaken (Club Brugge).

Lalu, di sisi penyerang, menjadi salah satu sisi paling mewah dari timnas Belgia di Piala Dunia 2026. Romelu Lukaku dan Leandro Trossard menjadi pemain berpengalaman untuk menjebol gawang lawan.

Ketajaman mereka bakal makin berbahaya dengan kehadiran para penyerang muda dan potensial. Para pemain tersebut adalah Dodi Lukébakio (Benfica), Alexis Saelemaekers (AC Milan), Jérémy Doku (Manchester City), Charles De Ketelaere (Atalanta), Matias Fernandez-Pardo (Lille), dan Diego Moreira (RC Strasbourg),