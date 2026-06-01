Indonesia Super League Naik Kelas! 7 Pemain Asing Dipanggil Timnas untuk Piala Dunia 2026 dan FIFA Matchday

JawaPos.com - Kabar menggembirakan menghampiri kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia, Super League, setelah sebanyak tujuh pemain asing yang bermain pada musim 2025/2026 mendapat panggilan tim nasional negaranya untuk Piala Dunia 2026 dan FIFA Matchday.
Bek Persib Bandung, Frans Putros, menjadi nama yang paling mentereng karena masuk ke dalam 34 pemain Timnas Irak untuk persiapan ke Piala Dunia 2026. Irak sendiri akan melakoni laga uji coba melawan tim kuat Spanyol sebelum terbang ke Amerika Serikat.
Jika mampu menampilkan penampilan terbaik, bukan tidak mungkin pemain berusia 32 tahun tersebut akan terpilih ke dalam skuad final sehingga berpeluang menghadapi para pemain kelas dunia dari Senegal, Prancis, dan Norwegia di Grup I.
Tajikistan juga memanggil dua pemain Super League, yakni Rakhmatsho Rakhmatzoda dari PSIM Jogja dan Sheriddin Boboev yang membela PSM Makassar untuk agenda FIFA Matchday bulan Juni 2026.
India akan menjadi lawan bagi Tajikistan di laga kandang sebanyak dua kali pada 5 dan 9 Juni 2026.
Persita Tangerang menjadi satu-satunya tim Super League yang mengirimkan dua wakil sekaligus. Bek Tamirlan Kozubayev mendapat panggilan timnas Kirgistan untuk uji coba melawan Kenya dan Palestina.
Sementara itu, gelandang Pablo Ganet akan membela Guinea Equatorial pada FIFA Matchday melawan Burundi dan Komoro. Gelandang berusia 31 tahun ini berpeluang menghadapi sesama pemain yang merumput di Super League, yakni Christophe Nduwarugira dari Borneo FC yang mendapat panggilan dari Timnas Burundi.
Frans Putros (Persib/Irak)
Rakhmatsho Rakhmatzoda (PSIM/Tajikistan)
Sheriddin Boboev (PSM Makassar/Tajikistan)
Pablo Ganet (Persita/Guinea Equatorial)
Tamirlan Kozubayev (Persita/Kirgistan)
