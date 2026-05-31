Cristian Volpato Tinggalkan Italia, Pilih Perkuat Timnas Australia di Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Australia mendapat suntikan kekuatan baru menjelang Piala Dunia setelah penyerang muda Cristian Volpato dipastikan bergabung dalam skuad Socceroos. Pengumuman kepindahan Volpato itu diinformasikan dua hari sebelum laga persahabatan melawan Meksiko yang berlangsung di Rose Bowl pada Minggu (31/5).

Pemain berusia 22 tahun itu membuat keputusan mengejutkan dengan beralih kewarganegaraan dari Italia ke Australia. Keputusan itu datang empat tahun setelah Volpato menolak kesempatan membela Australia pada Piala Dunia 2022 di Qatar.

Meskipun demikian, Football Australia (FA) masih menunggu konfirmasi resmi dari FIFA terkait proses administrasi perpindahan asosiasi Volpato. Federasi telah mengajukan seluruh dokumen yang diperlukan dan saat ini masih menunggu ratifikasi agar sang pemain dapat masuk dalam daftar 26 pemain yang akan diumumkan pelatih Tony Popovic paling lambat 1 Juni.

Volpato sebelumnya memperkuat negara asal kedua orangtuanya Italia di level usia muda, termasuk tim U-19, U-20, hingga U-21 sejak 2022. Penampilan terakhirnya bersama Italia terjadi dalam laga persahabatan pada Maret 2025. Namun, Volpato tidak masuk dalam skuad muda Italia untuk laga persahabatan melawan Luksemburg dan Yunani pada Juni 2026. Hal itu akhirnya membuka peluang bagi Australia untuk kembali mendekatinya.

Pemain kelahiran Sydney itu memang memiliki akar kuat dengan sepak bola Australia. Volpato mengawali karier junior bersama Sydney United 58, Sydney FC, dan Western Sydney Wanderers sebelum hijrah ke Italia. Sebelumnya, Volpato sempat beberapa kali menolak ajakan untuk memperkuat Socceroos, termasuk saat diundang oleh mantan pelatih Graham Arnold menjelang Piala Dunia 2022.

Namun, saat ini upaya panjang Australia tampaknya mulai membuahkan hasil. Volpato disebut-sebut berpeluang besar masuk skuad Piala Dunia 2026, terutama setelah absennya penyerang utama Riley McGree akibat cedera hamstring.

Di level klub, Volpato meniti karier di AS Roma sejak 2020 dan berhasil menembus tim utama di bawah asuhan Jose Mourinho pada musim 2021/2022. Volpato mencatatkan 14 penampilan dan mencetak dua gol di berbagai kompetisi bersama klub berjuluk I Giallorossi.

Pada 2023, Volpato pindah ke Sassuolo dan menjadi bagian penting tim. Hingga saat ini, Volpato telah tampil dalam 72 pertandingan dengan torehan tujuh gol dan 11 asis. Volpato juga berkontribusi membawa Sassuolo kembali ke Serie A sebagai juara kasta kedua setelah terdegradasi pada musim 2023/2024. Musim ini, Volpato mencatatkan dua gol dan empat asis dari 24 penampilan.