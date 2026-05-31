Spanyol Diekspektasikan jadi Juara Piala Dunia 2026, Rodri Tidak Tertekan

JawaPos.com - Kapten tim nasional Spanyol Rodri tidak tertekan dengan ekspektasi publik kepada La Roja yang menyematkan mereka sebagai kandidat juara Piala Dunia 2026, dikutip dari ANTARA.

Rodri membagikan pengalamannya ketika tampil di Euro 2024, dalam turnamen tersebut Spanyol yang notabene bukan negara unggulan justru mampu keluar sebagai juara.

"Saya rasa itu bukan sesuatu yang benar-benar berdampak besar kepada kami para pemain. Saya rasa tidak banyak yang menjagokan kami sebelum Euro, tetapi kami berhasil menjuarainya," kata Rodri dikutip dari laman FIFA, Minggu.

"Sekarang tampaknya kami dianggap sebagai salah satu favorit untuk memenangkan kompetisi ini. Namun, itu sama sekali tidak memengaruhi apa pun. Itu hanyalah opini pribadi, sebuah penilaian," imbuh gelandang yang memperkuat Manchester City tersebut.

Menurut peraih Ballon D'or 2024, tim yang akan bermain baik dalam delapan hingga sembilan pertandingan di Piala Dunia 2026 yang akan keluar sebagai juara.

Mantan pemain Atletico Madrid ini berpendapat bahwa gelaran turnamen yang berlangsung setiap empat tahun sekali ini sangatlah sulit diprediksi karena terkadang detail kecil justru menjadi kunci untuk bisa juara.

"Tim yang sangat difavoritkan bisa saja melangkah jauh tetapi gagal tampil baik, dan sebaliknya juga bisa terjadi. Anda harus menjaga tekad dan konsistensi sepanjang turnamen dan, yang terpenting, menyadari bahwa satu hari buruk saja bisa membuat Anda langsung tersingkir," imbuh Rodri.