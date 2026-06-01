Daftar Lengkap Skuad Aljazair untuk Piala Dunia 2026: Perpaduan Bintang Eropa dan Talenta Muda

Timnas Aljazair. (instagram @lesverts.faf)
JawaPos.com - Federasi Sepak Bola Aljazair resmi mengumumkan daftar pemain yang dipersiapkan untuk tampil di Piala Dunia 2026.
Pelatih Vladimir Petkovic membawa kombinasi pemain senior berpengalaman dan sejumlah talenta muda yang tengah berkembang di kompetisi Eropa.
Daftar yang dirilis masih berisi 27 pemain. Artinya, satu nama akan dicoret sebelum batas akhir pendaftaran skuad resmi untuk turnamen yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tersebut.
Kehadiran sejumlah pemain yang berkarier di liga-liga top Eropa menjadi modal penting bagi Aljazair untuk bersaing di grup yang tidak mudah.
Mereka dijadwalkan menghadapi Argentina, Yordania, dan Austria pada fase grup.
Sorotan utama tentu tertuju kepada Riyad Mahrez.
Meski kini telah berusia 35 tahun, mantan pemain Manchester City itu masih menjadi figur sentral dalam permainan Aljazair.
Pengalamannya di level tertinggi sepak bola dunia diharapkan mampu membantu tim menghadapi tekanan besar di turnamen empat tahunan tersebut.
Selain Mahrez, lini tengah Aljazair juga diperkuat sejumlah nama yang cukup dikenal publik sepak bola internasional. Houssem Aouar yang kini bermain bersama Al-Ittihad masuk dalam daftar pemain yang dibawa Petkovic.
