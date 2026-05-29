Drama Brasil Belum Berakhir, Neymar Cedera dan Terancam Absen di Awal Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Kabar kurang baik kembali datang dari Timnas Brasil jelang Piala Dunia 2026. Neymar Jr dipastikan mengalami cedera otot dan harus menepi selama beberapa pekan usai menjalani pemeriksaan bersama tim medis Brasil.

Informasi tersebut dikonfirmasi dokter tim nasional Brasil. Neymar disebut membutuhkan waktu pemulihan sekitar dua hingga tiga minggu. Kondisi itu membuat sang bintang dipastikan absen dalam agenda FIFA Matchday Juni dan laga pembuka Brasil di Piala Dunia 2026 melawan Maroko.

Situasi ini langsung memunculkan kembali perdebatan panjang terkait keputusan pemanggilan Neymar ke skuad Brasil.

Sebelumnya, banyak kritik muncul karena kondisi fisik pemain berusia 34 tahun itu dinilai belum sepenuhnya stabil setelah beberapa kali mengalami cedera dalam dua musim terakhir.

Kini, setelah resmi masuk skuad Piala Dunia, Neymar justru kembali mengalami masalah kebugaran. Kondisi tersebut membuat tekanan terhadap pelatih anyar Brasil, Carlo Ancelotti, semakin besar jelang turnamen paling bergengsi di dunia itu.

Ancelotti sendiri baru memulai era kepelatihannya bersama Selecao. Eks pelatih Real Madrid tersebut diharapkan mampu membawa Brasil kembali menjadi kekuatan dominan sepak bola dunia. Namun sejauh ini, tantangan yang dihadapi tidak ringan.

Selain persoalan cedera Neymar, Brasil juga dinilai masih memiliki masalah internal dalam tim.

Performa mereka dalam beberapa turnamen terakhir juga belum sepenuhnya meyakinkan. Komposisi skuad saat ini dianggap tidak sekuat generasi emas sebelumnya yang pernah diperkuat Ronaldo Nazario, Ronaldinho, Kaka hingga Rivaldo.