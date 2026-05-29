Drama Brasil Belum Berakhir, Neymar Cedera dan Terancam Absen di Awal Piala Dunia 2026

Neymar kembali ke tim nasional Brasil.(Dok. Neymar)
JawaPos.com - Kabar kurang baik kembali datang dari Timnas Brasil jelang Piala Dunia 2026. Neymar Jr dipastikan mengalami cedera otot dan harus menepi selama beberapa pekan usai menjalani pemeriksaan bersama tim medis Brasil.
Informasi tersebut dikonfirmasi dokter tim nasional Brasil. Neymar disebut membutuhkan waktu pemulihan sekitar dua hingga tiga minggu. Kondisi itu membuat sang bintang dipastikan absen dalam agenda FIFA Matchday Juni dan laga pembuka Brasil di Piala Dunia 2026 melawan Maroko.
Situasi ini langsung memunculkan kembali perdebatan panjang terkait keputusan pemanggilan Neymar ke skuad Brasil.
Baca Juga:Matheus Cunha Hingga Gabriel Magalhaes, Berikut Daftar 11 Pemain Timnas Brasil yang Bakal Debut di Piala Dunia 2026
Sebelumnya, banyak kritik muncul karena kondisi fisik pemain berusia 34 tahun itu dinilai belum sepenuhnya stabil setelah beberapa kali mengalami cedera dalam dua musim terakhir.
Kini, setelah resmi masuk skuad Piala Dunia, Neymar justru kembali mengalami masalah kebugaran. Kondisi tersebut membuat tekanan terhadap pelatih anyar Brasil, Carlo Ancelotti, semakin besar jelang turnamen paling bergengsi di dunia itu.
Ancelotti sendiri baru memulai era kepelatihannya bersama Selecao. Eks pelatih Real Madrid tersebut diharapkan mampu membawa Brasil kembali menjadi kekuatan dominan sepak bola dunia. Namun sejauh ini, tantangan yang dihadapi tidak ringan.
Selain persoalan cedera Neymar, Brasil juga dinilai masih memiliki masalah internal dalam tim.
Performa mereka dalam beberapa turnamen terakhir juga belum sepenuhnya meyakinkan. Komposisi skuad saat ini dianggap tidak sekuat generasi emas sebelumnya yang pernah diperkuat Ronaldo Nazario, Ronaldinho, Kaka hingga Rivaldo.
Sorotan terhadap Brasil memang tidak pernah berhenti. Sebagai negara dengan koleksi lima gelar Piala Dunia, ekspektasi publik selalu sangat tinggi.
Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya
14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan
Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes
Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan
Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat