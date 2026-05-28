Matheus Cunha Hingga Gabriel Magalhaes, Berikut Daftar 11 Pemain Timnas Brasil yang Bakal Debut di Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Tim nasional Brasil telah mengumumkan 26 pemain yang bermain di Piala Dunia 2026. Neymar menjadi salah satu pemain yang menjadi sorotan karena berhasil kembali ke tim nasional.

Dari 26 pemain yang dipanggil Carlo Ancelotti, rupanya ada 11 pemain yang bakal debut di Piala Dunia 2026. Dikutip dari akun Instagram resmi timnas Brasil, siapakah 11 pemain tersebut? Baca terus artikel ini.

1. Gabriel Magalhaes

Gabriel Magalhaes bakal debut bersama timnas Brasil di Piala Dunia 2026. Melansir Transfermarkt, bek Arsenal tersebut baru mendapatkan panggilan pertamanya pada November 2021.

Bek 28 tahun tersebut tidak dibawa timnas Brasil di Piala Dunia 2022. Namun di tahun berikutnya, Gabriel berhasil debut untuk bermain melawan Bolivia di Kualifikasi Piala Dunia 2026. Absennya Eder Militao juga membuat dirinya bisa menjadi pilihan utama di lini belakang timnas Brasil saat Piala Dunia 2026 nanti.

2. Douglas Santos

Sebagai bek kiri, namanya tidak terlalu menarik perhatian. Maklum, saat mendapatkan panggilan pertamanya pada 2013, Douglas Santos kerap bersaing dengan legenda Real Madrid, Marcelo atau Filipe Luis yang saat itu sukses bersama Chelsea dan Atletico Madrid.