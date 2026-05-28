Lengkap! Daftar 50 Negara Berlisensi Resmi di EA FC 26, Ada Timnas Indonesia

JawaPos.com - EA Sports benar-benar membuat update besar untuk EA FC 26. Lebih dari 50 tim nasional berlisensi resmi kini hadir secara resmi lewat update bertajuk The World’s Game yang rilis mulai 4 Juni mendatang.

Dan untuk pertama kalinya, Timnas Indonesia akhirnya ikut masuk di dalamnya. Setelah bertahun-tahun hanya bisa dimainkan lewat mod sejak era FIFA hingga EA FC, skuad Garuda kini hadir resmi dengan lisensi penuh.

Bukan cuma Indonesia, update tersebut juga menghadirkan banyak negara besar dunia. Mulai Brasil, Prancis, Jerman, Inggris, hingga Uruguay kini masuk ke mode internasional terbaru EA FC 26.

Yang membuat fans Indonesia makin hype, Garuda langsung masuk Grup G di mode World Game. Jay Idzes dan kawan-kawan bakal menghadapi Brasil, Uruguay, dan Kolombia dalam turnamen internasional terbesar di EA FC.

EA Sports menyebut ada lebih dari 50 negara yang mendapat lisensi resmi di update ini. Namun Bosnia & Herzegovina serta Kongo DR masih menggunakan jersey generik dan akan mendapat lisensi penuh pada update berikutnya.

Berikut daftar negara yang hadir di update The World’s Game EA FC 26:

A: Arab Saudi, Amerika Serikat, Argentina, Australia, Austria.

B: Belgia, Belanda, Bosnia & Herzegovina, Brasil.

C: Cape Verde.