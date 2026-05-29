Argentina umumkan skuad final, Messi akan jalani Piala Dunia ke-6

JawaPos.com - Pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni resmi mengumumkan daftar skuad final 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 pada Jumat (29/5). Mega bintang Lionel Messi dipastikan masuk dalam skuad tersebut.

Masuknya nama Messi sekaligus menandai peluang sang megabintang menjalani Piala Dunia keenam di sepanjang karirnya. Sebelumnya, Lionel Scaloni telah memilih 55 pemain masuk dalam skuad sementara, yang kemudian menjadi 26 pemain untuk kompetisi yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko mulai 12 Juni.

Bila tampil, Messi akan menorehkan sejarah dengan menambah koleksi penampilannya di Piala Dunia setelah edisi 2006, 2010, 2014, 2018, dan 2022. Kapten Argentina itu datang dengan status legenda hidup setelah mengantar negaranya meraih gelar juara Piala Dunia 2022 di Qatar.

Trofi tersebut melengkapi perjalanan panjang Messi bersama Albiceleste dan mengakhiri penantian Argentina sejak terakhir juara pada 1986. Meski sempat memunculkan kekhawatiran akibat masalah kebugaran, Messi tetap dipercaya masuk skuad asuhan Lionel Scaloni.

Pemain Inter Miami itu diketahui meninggalkan pertandingan terakhir klubnya lebih awal karena kelelahan dan gangguan hamstring. Kehadiran Messi menjadi bagian penting dari komposisi skuad Argentina yang masih mempertahankan mayoritas pilar utama.

Di lini belakang, Scaloni kembali memanggil Cristian Romero, Lisandro Martinez, Nicolas Otamendi, dan Nahuel Molina. Lini tengah diperkuat nama-nama berpengalaman seperti Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez, Leandro Paredes, hingga Giovani Lo Celso.

Sementara di lini depan, Messi akan ditemani sederet penyerang yang tengah berada dalam performa menjanjikan, termasuk Julian Alvarez, Lautaro Martinez, Nicolas Gonzalez, Thiago Almada, Giuliano Simeone, dan Nico Paz.

Di bawah mistar, Emiliano Martinez kembali menjadi andalan bersama Juan Musso dan Geronimo Rulli.