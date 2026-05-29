Argentina umumkan skuad final, Messi akan jalani Piala Dunia ke-6

Lionel Messi masuk skuad Timnas Argentina untuk Piala Dunia 2026. (FIFA)
JawaPos.com - Pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni resmi mengumumkan daftar skuad final 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 pada Jumat (29/5). Mega bintang Lionel Messi dipastikan masuk dalam skuad tersebut.
Masuknya nama Messi sekaligus menandai peluang sang megabintang menjalani Piala Dunia keenam di sepanjang karirnya. Sebelumnya, Lionel Scaloni telah memilih 55 pemain masuk dalam skuad sementara, yang kemudian menjadi 26 pemain untuk kompetisi yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko mulai 12 Juni.
Bila tampil, Messi akan menorehkan sejarah dengan menambah koleksi penampilannya di Piala Dunia setelah edisi 2006, 2010, 2014, 2018, dan 2022. Kapten Argentina itu datang dengan status legenda hidup setelah mengantar negaranya meraih gelar juara Piala Dunia 2022 di Qatar.
Trofi tersebut melengkapi perjalanan panjang Messi bersama Albiceleste dan mengakhiri penantian Argentina sejak terakhir juara pada 1986. Meski sempat memunculkan kekhawatiran akibat masalah kebugaran, Messi tetap dipercaya masuk skuad asuhan Lionel Scaloni.
Pemain Inter Miami itu diketahui meninggalkan pertandingan terakhir klubnya lebih awal karena kelelahan dan gangguan hamstring. Kehadiran Messi menjadi bagian penting dari komposisi skuad Argentina yang masih mempertahankan mayoritas pilar utama.
Di lini belakang, Scaloni kembali memanggil Cristian Romero, Lisandro Martinez, Nicolas Otamendi, dan Nahuel Molina. Lini tengah diperkuat nama-nama berpengalaman seperti Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez, Leandro Paredes, hingga Giovani Lo Celso.
Sementara di lini depan, Messi akan ditemani sederet penyerang yang tengah berada dalam performa menjanjikan, termasuk Julian Alvarez, Lautaro Martinez, Nicolas Gonzalez, Thiago Almada, Giuliano Simeone, dan Nico Paz.
Di bawah mistar, Emiliano Martinez kembali menjadi andalan bersama Juan Musso dan Geronimo Rulli.
Di balik kepastian masuknya Messi, terdapat sejumlah nama yang harus tersisih dari skuad final. Franco Mastantuono, Gianluca Prestianni, dan Marcos Acuna menjadi pemain yang tidak dibawa Argentina ke Piala Dunia 2026.
Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya
14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan
Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes
Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan
Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat