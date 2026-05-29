Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Antara
Jumat, 29 Mei 2026 | 18.45 WIB

Argentina umumkan skuad final, Messi akan jalani Piala Dunia ke-6

Lionel Messi masuk skuad Timnas Argentina untuk Piala Dunia 2026. (FIFA) - Image

Lionel Messi masuk skuad Timnas Argentina untuk Piala Dunia 2026. (FIFA)

JawaPos.com - Pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni resmi mengumumkan daftar skuad final 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 pada Jumat (29/5). Mega bintang Lionel Messi dipastikan masuk dalam skuad tersebut.

Masuknya nama Messi sekaligus menandai peluang sang megabintang menjalani Piala Dunia keenam di sepanjang karirnya. Sebelumnya, Lionel Scaloni telah memilih 55 pemain masuk dalam skuad sementara, yang kemudian menjadi 26 pemain untuk kompetisi yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko mulai 12 Juni.

Bila tampil, Messi akan menorehkan sejarah dengan menambah koleksi penampilannya di Piala Dunia setelah edisi 2006, 2010, 2014, 2018, dan 2022. Kapten Argentina itu datang dengan status legenda hidup setelah mengantar negaranya meraih gelar juara Piala Dunia 2022 di Qatar.

Trofi tersebut melengkapi perjalanan panjang Messi bersama Albiceleste dan mengakhiri penantian Argentina sejak terakhir juara pada 1986. Meski sempat memunculkan kekhawatiran akibat masalah kebugaran, Messi tetap dipercaya masuk skuad asuhan Lionel Scaloni.

Pemain Inter Miami itu diketahui meninggalkan pertandingan terakhir klubnya lebih awal karena kelelahan dan gangguan hamstring. Kehadiran Messi menjadi bagian penting dari komposisi skuad Argentina yang masih mempertahankan mayoritas pilar utama.

Di lini belakang, Scaloni kembali memanggil Cristian Romero, Lisandro Martinez, Nicolas Otamendi, dan Nahuel Molina. Lini tengah diperkuat nama-nama berpengalaman seperti Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez, Leandro Paredes, hingga Giovani Lo Celso.

Sementara di lini depan, Messi akan ditemani sederet penyerang yang tengah berada dalam performa menjanjikan, termasuk Julian Alvarez, Lautaro Martinez, Nicolas Gonzalez, Thiago Almada, Giuliano Simeone, dan Nico Paz.

Di bawah mistar, Emiliano Martinez kembali menjadi andalan bersama Juan Musso dan Geronimo Rulli.

Di balik kepastian masuknya Messi, terdapat sejumlah nama yang harus tersisih dari skuad final. Franco Mastantuono, Gianluca Prestianni, dan Marcos Acuna menjadi pemain yang tidak dibawa Argentina ke Piala Dunia 2026.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Hugo Broos Resmi Rilis Skuad Afrika Selatan untuk Piala Dunia 2026, Banyak Talenta Muda Dibawa - Image
Piala Dunia 2026

Hugo Broos Resmi Rilis Skuad Afrika Selatan untuk Piala Dunia 2026, Banyak Talenta Muda Dibawa

Jumat, 29 Mei 2026 | 12.48 WIB

Panama Umumkan 26 Pemain untuk Piala Dunia 2026, Inggris Jadi Musuh Terkuat - Image
Piala Dunia 2026

Panama Umumkan 26 Pemain untuk Piala Dunia 2026, Inggris Jadi Musuh Terkuat

Jumat, 29 Mei 2026 | 06.38 WIB

Cristian Romero-Lisandro Martinez Disebut Duet Bek Terbaik Argentina untuk Pertahankan Gelar Juara Piala Dunia - Image
Piala Dunia 2026

Cristian Romero-Lisandro Martinez Disebut Duet Bek Terbaik Argentina untuk Pertahankan Gelar Juara Piala Dunia

Jumat, 29 Mei 2026 | 04.43 WIB

Terpopuler

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye! - Image
1

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!

2

11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak

3

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

4

Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya

5

14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan

6

Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares

7

Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes

8

Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan

9

Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan

10

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore