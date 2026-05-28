Panama Umumkan 26 Pemain untuk Piala Dunia 2026, Inggris Jadi Musuh Terkuat

Timnas Panama. (Istimewa)
JawaPos.com - Federasi Sepak Bola Panama resmi mengumumkan daftar 26 pemain yang akan tampil di Piala Dunia 2026.
Pelatih asal Denmark, Thomas Christiansen, membawa perpaduan pemain senior berpengalaman dan sejumlah nama yang sedang berkembang di kompetisi Eropa maupun Amerika Latin.
Turnamen kali ini menjadi momentum penting bagi Panama untuk kembali menunjukkan daya saing mereka di level tertinggi sepak bola dunia. Setelah tampil mengejutkan dalam beberapa tahun terakhir di kawasan CONCACAF, Panama datang dengan skuad yang cukup matang dan memiliki pengalaman internasional yang tidak sedikit.
Di sektor penjaga gawang, Orlando Mosquera masih menjadi pilihan utama. Kiper Al-Fayha itu tampil cukup konsisten dalam beberapa musim terakhir dan dipercaya menjadi sosok penting di bawah mistar. Selain Mosquera, Panama juga membawa Luis Mejía dan César Samudio sebagai pelapis berpengalaman.
Pada lini pertahanan, Thomas Christiansen mempertahankan banyak nama inti yang selama ini menjadi tulang punggung tim nasional.
Amir Murillo menjadi salah satu pemain paling berpengalaman di skuad. Bek kanan Beşiktaş tersebut dikenal memiliki kemampuan bertahan yang solid sekaligus aktif membantu serangan.
Selain Murillo, ada Andrés Andrade yang bermain bersama LASK di Austria serta José Córdoba yang memperkuat Norwich City di Inggris.
Kehadiran pemain-pemain yang merumput di Eropa diharapkan mampu meningkatkan kualitas pertahanan Panama saat menghadapi lawan-lawan berat di fase grup.
Panama juga masih mengandalkan Eric Davis yang menjadi salah satu pemain senior di lini belakang. Meski usianya sudah tidak muda lagi, pengalaman Davis dinilai tetap penting, terutama untuk menjaga keseimbangan tim di pertandingan besar.
Di lini tengah, nama Adalberto Carrasquilla kembali menjadi sorotan utama. Gelandang Pumas UNAM tersebut diprediksi menjadi motor permainan Panama sepanjang turnamen.
