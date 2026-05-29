Hugo Broos Resmi Rilis Skuad Afrika Selatan untuk Piala Dunia 2026, Banyak Talenta Muda Dibawa

JawaPos.com - Timnas Afrika Selatan akhirnya resmi mengumumkan daftar 26 pemain yang akan dibawa ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat. Pelatih asal Belgia Hugo Broos, memilih perpaduan pemain senior berpengalaman dan sejumlah talenta muda yang tengah berkembang dalam skuad berjulukan Bafana Bafana tersebut.

Pengumuman skuad ini langsung menarik perhatian publik sepak bola Afrika karena Afrika Selatan dinilai datang dengan generasi yang cukup menjanjikan. Beberapa nama senior seperti Ronwen Williams, Themba Zwane, hingga Teboho Mokoena, tetap menjadi tulang punggung tim. Sementara sejumlah pemain muda yang berkarir di Eropa dan MLS mulai mendapat tempat penting di skuad utama.

Di sektor penjaga gawang, Hugo Broos masih mempercayakan posisi utama pada Ronwen Williams. Kiper berusia 34 tahun milik Mamelodi Sundowns itu masih menjadi salah satu pemain paling konsisten di Afrika Selatan dalam beberapa musim terakhir.

Selain Williams, terdapat Ricardo Goss dan Sipho Chaine yang melengkapi posisi penjaga gawang. Kombinasi pengalaman dan kualitas domestik membuat lini terakhir Afrika Selatan cukup solid untuk menghadapi ketatnya persaingan di fase grup.

Pada lini pertahanan, Hugo Broos membawa cukup banyak pemain muda. Nama seperti Olwethu Makhanya, Ime Okon, Samukele Kabini, hingga Mbekezeli Mbokazi, menjadi bagian dari regenerasi besar yang sedang dibangun Afrika Selatan.

Meski masih muda, beberapa pemain tersebut sudah mulai mendapatkan pengalaman bermain di luar Afrika Selatan. Olwethu Makhanya kini bermain bersama Philadelphia Union di MLS, sedangkan Ime Okon memperkuat Hannover 96 di Jerman.

Kehadiran pemain muda dengan pengalaman internasional dianggap penting untuk meningkatkan level permainan Bafana Bafana. Namun, sektor belakang tetap dipimpin pemain senior seperti Khuliso Mudau, Aubrey Modiba, dan Nkosinathi Sibisi. Ketiganya diharapkan mampu menjaga keseimbangan permainan sekaligus membimbing para pemain muda selama turnamen berlangsung.

Di lini tengah, Teboho Mokoena masih menjadi figur sentral permainan Afrika Selatan. Gelandang Mamelodi Sundowns itu dikenal memiliki kemampuan distribusi bola yang baik serta visi bermain yang matang. Perannya diperkirakan akan sangat vital dalam menjaga tempo permainan tim.