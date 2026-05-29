Hugo Broos Resmi Rilis Skuad Afrika Selatan untuk Piala Dunia 2026, Banyak Talenta Muda Dibawa

Selebrasi pemain Afrika Selatan usai memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 setelah melewati kualifikasi penuh drama. (Instagram @bafanabafanaofficial)
JawaPos.com - Timnas Afrika Selatan akhirnya resmi mengumumkan daftar 26 pemain yang akan dibawa ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat. Pelatih asal Belgia Hugo Broos, memilih perpaduan pemain senior berpengalaman dan sejumlah talenta muda yang tengah berkembang dalam skuad berjulukan Bafana Bafana tersebut.
Pengumuman skuad ini langsung menarik perhatian publik sepak bola Afrika karena Afrika Selatan dinilai datang dengan generasi yang cukup menjanjikan. Beberapa nama senior seperti Ronwen Williams, Themba Zwane, hingga Teboho Mokoena, tetap menjadi tulang punggung tim. Sementara sejumlah pemain muda yang berkarir di Eropa dan MLS mulai mendapat tempat penting di skuad utama.
Di sektor penjaga gawang, Hugo Broos masih mempercayakan posisi utama pada Ronwen Williams. Kiper berusia 34 tahun milik Mamelodi Sundowns itu masih menjadi salah satu pemain paling konsisten di Afrika Selatan dalam beberapa musim terakhir.
Selain Williams, terdapat Ricardo Goss dan Sipho Chaine yang melengkapi posisi penjaga gawang. Kombinasi pengalaman dan kualitas domestik membuat lini terakhir Afrika Selatan cukup solid untuk menghadapi ketatnya persaingan di fase grup.
Pada lini pertahanan, Hugo Broos membawa cukup banyak pemain muda. Nama seperti Olwethu Makhanya, Ime Okon, Samukele Kabini, hingga Mbekezeli Mbokazi, menjadi bagian dari regenerasi besar yang sedang dibangun Afrika Selatan.
Meski masih muda, beberapa pemain tersebut sudah mulai mendapatkan pengalaman bermain di luar Afrika Selatan. Olwethu Makhanya kini bermain bersama Philadelphia Union di MLS, sedangkan Ime Okon memperkuat Hannover 96 di Jerman.
Kehadiran pemain muda dengan pengalaman internasional dianggap penting untuk meningkatkan level permainan Bafana Bafana. Namun, sektor belakang tetap dipimpin pemain senior seperti Khuliso Mudau, Aubrey Modiba, dan Nkosinathi Sibisi. Ketiganya diharapkan mampu menjaga keseimbangan permainan sekaligus membimbing para pemain muda selama turnamen berlangsung.
Di lini tengah, Teboho Mokoena masih menjadi figur sentral permainan Afrika Selatan. Gelandang Mamelodi Sundowns itu dikenal memiliki kemampuan distribusi bola yang baik serta visi bermain yang matang. Perannya diperkirakan akan sangat vital dalam menjaga tempo permainan tim.
Selain Mokoena, ada Jayden Adams, Thalente Mbatha, dan Sphephelo Sithole yang siap menambah energi di sektor tengah. Nama terakhir bahkan menjadi salah satu pemain Afrika Selatan yang cukup rutin tampil di Eropa bersama CD Tondela di Portugal.
Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya
14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan
Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes
Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan
Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat