Emi Martinez Ubah Mental Kiper Argentina! Albiceleste Kini Punya Trio Penjaga Gawang Elite

JawaPos.com - Argentina selama puluhan tahun dikenal sebagai negara penghasil striker kelas dunia. Nama-nama seperti Gabriel Batistuta, Hernan Crespo, Sergio Aguero hingga Lionel Messi menjadi bukti kuat dominasi Albiceleste dalam melahirkan pemain lini depan berkualitas.

Namun, situasi berbeda justru terjadi di posisi penjaga gawang. Argentina kerap dianggap tidak memiliki tradisi kiper hebat seperti negara-negara Eropa. Banyak anak muda di negeri Tango lebih tertarik bermain sebagai penyerang atau gelandang dibanding menjadi kiper.

Pandangan itu perlahan berubah sejak munculnya Emiliano Martinez dalam beberapa tahun terakhir. Penampilan konsistennya bersama tim nasional Argentina dan Aston Villa membuat posisi kiper kembali mendapat perhatian besar.

Kiper yang akrab disapa Emi Martinez tersebut sukses meraih dua penghargaan kiper terbaik dunia dan menjadi sosok penting di balik keberhasilan Argentina menjuarai Copa America 2021, Piala Dunia 2022, hingga Copa America 2024.

Kemampuan Emi dalam adu penalti menjadi nilai tambah yang sangat menonjol. Ia beberapa kali tampil sebagai pembeda dalam laga-laga penting Argentina. Mental kuat dan kepercayaan dirinya membuat lawan sering berada di bawah tekanan saat babak tos-tosan berlangsung.

Menjelang Piala Dunia 2026, Argentina dinilai memiliki kedalaman skuad kiper terbaik dalam beberapa tahun terakhir. Meski daftar resmi belum diumumkan, tiga nama yang diprediksi mengisi skuad utama adalah Emi Martinez, Geronimo Rulli, dan Juan Musso.

Baca Juga:Julian Alvarez Tegaskan Tekad Argentina Pertahankan Gelar Juara Dunia Piala Dunia

Ketiganya tampil cukup konsisten bersama klub masing-masing dan berhasil unggul dalam persaingan ketat dengan sejumlah kiper lain seperti Agustin Rossi, Agustin Batalla, Walter Benitez, hingga Facundo Cambeses.

Secara kualitas, persaingan di bawah mistar Argentina memang semakin kompetitif. Namun untuk urusan pengalaman dan mental di pertandingan besar, Emi Martinez masih sulit tergantikan.