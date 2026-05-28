Daftar Pemain Oman untuk Hadapi Timnas Indonesia Resmi Dirilis, Mayoritas Andalkan Liga Lokal

JawaPos.com - Timnas Oman resmi mengumumkan daftar pemain yang akan dibawa untuk agenda FIFA Matchday Juni 2026. Dalam jadwal yang sudah dirilis, Oman akan menghadapi Timnas Indonesia pada 5 Juni 2026 sebelum melawan Mozambik dua hari berselang.

Laga kontra Indonesia dipastikan menjadi salah satu pertandingan yang menarik perhatian pecinta sepak bola Asia.

Kedua tim sama-sama memanfaatkan FIFA Matchday untuk mengukur kekuatan sekaligus mematangkan persiapan menuju agenda kompetitif berikutnya.

Pelatih Oman asal Maroko, Tarik Sektioui, memanggil kombinasi pemain senior dan beberapa nama yang sedang tampil konsisten bersama klub masing-masing. Mayoritas skuad Oman masih berasal dari kompetisi domestik, terutama klub-klub kuat seperti Al Nahda dan Al Seeb.

Di sektor penjaga gawang, Oman membawa Ibrahim Al Mukhaini, Faiz Al-Rushaidi, dan Ibrahim Al Rajhi. Ketiganya cukup berpengalaman dalam berbagai ajang internasional bersama tim nasional.

Untuk lini pertahanan, Oman mengandalkan Ahmed Al Khamisi, Khalid Al Braiki, hingga Hussein Al-Shahri. Nama Khalid Al Braiki menjadi salah satu yang menarik perhatian karena saat ini bermain di klub Republik Ceko, Artis Brno.

Sementara itu, lini tengah Oman diisi sejumlah pemain yang memiliki pengalaman internasional cukup banyak. Harib Al Saadi masih menjadi salah satu sosok penting di sektor tengah bersama Abdullah Fawaz dan Zahir Al-Aghbari.

Ada juga Al-Mandhar Al-Alawi dan Jameel Al Yahmadi yang kini berkarier di Liga Irak. Kehadiran pemain yang merumput di luar Oman menunjukkan bahwa tim ini tetap memiliki kualitas yang patut diwaspadai Indonesia.