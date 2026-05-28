Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Jumat, 29 Mei 2026 | 03.49 WIB

Daftar Pemain Oman untuk Hadapi Timnas Indonesia Resmi Dirilis, Mayoritas Andalkan Liga Lokal

Ilustrasi: Timnas sepak bola Oman. (Istimewa) - Image

Ilustrasi: Timnas sepak bola Oman. (Istimewa)

JawaPos.com - Timnas Oman resmi mengumumkan daftar pemain yang akan dibawa untuk agenda FIFA Matchday Juni 2026. Dalam jadwal yang sudah dirilis, Oman akan menghadapi Timnas Indonesia pada 5 Juni 2026 sebelum melawan Mozambik dua hari berselang.

Laga kontra Indonesia dipastikan menjadi salah satu pertandingan yang menarik perhatian pecinta sepak bola Asia.

Kedua tim sama-sama memanfaatkan FIFA Matchday untuk mengukur kekuatan sekaligus mematangkan persiapan menuju agenda kompetitif berikutnya.

Pelatih Oman asal Maroko, Tarik Sektioui, memanggil kombinasi pemain senior dan beberapa nama yang sedang tampil konsisten bersama klub masing-masing. Mayoritas skuad Oman masih berasal dari kompetisi domestik, terutama klub-klub kuat seperti Al Nahda dan Al Seeb.

Di sektor penjaga gawang, Oman membawa Ibrahim Al Mukhaini, Faiz Al-Rushaidi, dan Ibrahim Al Rajhi. Ketiganya cukup berpengalaman dalam berbagai ajang internasional bersama tim nasional.

Untuk lini pertahanan, Oman mengandalkan Ahmed Al Khamisi, Khalid Al Braiki, hingga Hussein Al-Shahri. Nama Khalid Al Braiki menjadi salah satu yang menarik perhatian karena saat ini bermain di klub Republik Ceko, Artis Brno.

Sementara itu, lini tengah Oman diisi sejumlah pemain yang memiliki pengalaman internasional cukup banyak. Harib Al Saadi masih menjadi salah satu sosok penting di sektor tengah bersama Abdullah Fawaz dan Zahir Al-Aghbari.

Ada juga Al-Mandhar Al-Alawi dan Jameel Al Yahmadi yang kini berkarier di Liga Irak. Kehadiran pemain yang merumput di luar Oman menunjukkan bahwa tim ini tetap memiliki kualitas yang patut diwaspadai Indonesia.

Di lini depan, Oman membawa beberapa nama yang cukup produktif seperti Mohsen Al Ghassani yang bermain untuk Bangkok United di Thailand serta Issam Al-Sabhi dari Al-Quwa Al-Jawiya Irak.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Jay Idzes Kecewa Berat Absen Bela Timnas Indonesia Lawan Oman dan Mozambik - Image
Sepak Bola Indonesia

Jay Idzes Kecewa Berat Absen Bela Timnas Indonesia Lawan Oman dan Mozambik

Sabtu, 30 Mei 2026 | 15.04 WIB

Pertama Kali Absen di Era John Herdman! Jay Idzes Tak Bisa Bela Timnas Indonesia Saat Lawan Oman dan Mozambik - Image
Sepak Bola Indonesia

Pertama Kali Absen di Era John Herdman! Jay Idzes Tak Bisa Bela Timnas Indonesia Saat Lawan Oman dan Mozambik

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03.13 WIB

Dua Dekade di Oman, MedcoEnergi Produksi 110 Juta Barel Minyak - Image
Energi

Dua Dekade di Oman, MedcoEnergi Produksi 110 Juta Barel Minyak

Selasa, 19 Mei 2026 | 06.12 WIB

Terpopuler

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye! - Image
1

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!

2

11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak

3

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

4

Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya

5

14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan

6

Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares

7

Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes

8

Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan

9

Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan

10

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore