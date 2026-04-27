Oman Serukan Upaya Diplomasi untuk Jamin Kebebasan Navigasi di Selat Hormuz

Iran dilaporkan kembali menutup Selat Hormuz hanya beberapa jam setelah jalur vital tersebut sempat dibuka. (UN News)
JawaPos.com - Menteri Luar Negeri Oman Badr Albusaidi, menyerukan dilakukan upaya diplomasi untuk menjamin kebebasan navigasi yang berkelanjutan di tengah pembatasan pelayaran di Selat Hormuz. Badr Albusaidi mengatakan ia telah melakukan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengenai Selat Hormuz, dan menggambarkan diskusi tersebut sebagai “baik”.
“Sebagai negara-negara pesisir, kami menyadari tanggung jawab bersama terhadap komunitas internasional serta kebutuhan kemanusiaan yang mendesak untuk membebaskan para pelaut yang telah ditahan terlalu lama,” tulisnya di platform media sosial X, dilansir dari Antara, Rabu (27/4).
“Diperlukan banyak diplomasi dan solusi praktis untuk memastikan kebebasan navigasi yang berkelanjutan,” tambahnya.
Araghchi tiba di Muscat pada Sabtu (25/4) dari Islamabad untuk melakukan pembicaraan dengan pejabat Oman di tengah upaya mediasi Pakistan guna mencapai kesepakatan antara Iran dan AS untuk mengakhiri konflik mereka.
Setelah kunjungan ke Oman, menteri luar negeri Iran itu kembali ke Pakistan pada Minggu untuk menggelar pembicaraan dengan pejabat setempat mengenai kemungkinan putaran kedua negosiasi dengan Washington. Ia kemudian bertolak dari Islamabad menuju Moskow untuk melakukan pembicaraan dengan pejabat Rusia.
Baca Juga:Lewati Selat Hormuz Tanpa Izin, 2 Kapal Kargo Komersial yang Terafiliasi Israel Disita Iran
Iran dan AS telah menggelar pembicaraan di Islamabad dua pekan lalu, namun gagal mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik mereka.
Negosiasi tersebut berlangsung setelah Pakistan memediasi gencatan senjata selama dua pekan pada 8 April, yang kemudian diperpanjang oleh Presiden AS Donald Trump.
Meski upaya untuk menggelar putaran pembicaraan berikutnya masih berlangsung, sejumlah isu utama yang belum terselesaikan disebut mencakup Selat Hormuz, blokade AS terhadap pelabuhan Iran, serta uranium yang diperkaya oleh Iran.
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC
Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez
15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan!
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!