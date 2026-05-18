Dua Dekade di Oman, MedcoEnergi Produksi 110 Juta Barel Minyak

PT Medco Energi Internasional Tbk atau MedcoEnergi memperingati dua dekade kiprahnya di Kesultanan Oman sekaligus menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kemitraan jangka panjang di negara tersebut. (Istimewa)
JawaPos.com - PT Medco Energi Internasional Tbk (MedcoEnergi) menandai 20 tahun operasionalnya di Oman dengan memperkuat komitmen kerja sama jangka panjang di sektor energi Timur Tengah.
Selama dua dekade terakhir, perusahaan tercatat telah memproduksi lebih dari 110 juta barel minyak serta memperluas portofolio migasnya di negara tersebut.
Oman menjadi negara pertama yang membuka jalan ekspansi MedcoEnergi ke kawasan Timur Tengah. Hingga kini, negara tersebut masih memegang peranan penting dalam portofolio internasional perseroan.
“Dua puluh tahun mengajarkan kami satu hal - ketika Anda membangun bersama Oman, Anda membangun untuk jangka panjang,” ujar Hilmi Panigoro, Direktur Utama MedcoEnergi dalam keterangannya.
Sejak 2006, MedcoEnergi menjalankan operasi Karim Small Fields (KSF) melalui Service Agreement bersama Petroleum Development Oman (PDO).
Kerja sama itu kemudian diperpanjang selama 25 tahun hingga 2040 pada 2015 sebagai bentuk kepercayaan PDO terhadap kemampuan MedcoEnergi dalam mengelola lapangan migas mature.
Selama 20 tahun terakhir, kemitraan tersebut telah menghasilkan lebih dari 110 juta barel minyak, pengeboran lebih dari 500 sumur, hingga penemuan tujuh lapangan baru yang memperkuat produksi energi di Oman.
Tak hanya fokus pada pengembangan bisnis, MedcoEnergi juga turut berkontribusi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di Oman.
Saat ini, perusahaan mempekerjakan lebih dari 200 pekerja di negara tersebut dan sekitar 86 persen di antaranya merupakan warga lokal Oman.
Melalui kolaborasi dengan Oman Institute for Energy, MedcoEnergi juga menjalankan program pengembangan talenta muda untuk mempersiapkan generasi profesional energi masa depan di Oman.
