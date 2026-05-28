Profil BC Place Vancouver: Stadion Ikonik Kanada yang Siap Menyambut Piala Dunia 2026

JawaPos.com - BC Place Vancouver menjadi satu dari 16 venue pertandingan untuk Piala Dunia 2026. Stadion berkapasitas 54.500 penonton itu siap menyambut kompetisi sepak bola bergengsi sejagat raya tersebut.

Gelaran Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, akan mulai bergulir bulan depan. Sebanyak 16 stadion telah disiapkan untuk menggelar pertandingan ajang bergengsi dunia tersebut.

Kanada menjadi negara paling sedikit dalam urusan menyiapkan venue pertandingan. Tercatat, mereka hanya menyediakan dua venue saja yakni BC Place Vancouver dan BMO Field (Toronto Stadium).

BC Place bukan sekadar arena olahraga, melainkan mahakarya arsitektukr yang menjadi kebanggaan rakyat Kanada. Terletak di tepi pantai Vancouver, stadion ini dikenal kuas karena atam yang bisa dibuka-tutup terbesar di dunia pada jenisnya.

Saksi Bisu Kejayaan Olahraga Kanada Terletak di Vancouver, Bitish Colombia, Kanada, BC Place bukanlah nama baru dalam panggung olahraga internasional. Stadion yang diresmikan pada 1983 ini memiliki rekam jejak yang mentereng. Stadion tersebut menjadi tempat berlangsungnya upacara pembukaan dan penutupan Olimpiade Musim Dingin 2010 yang legendaris.

Sebagai tuan rumah, Kanada keluar sebagai juara umum dengan perolehan medali emas terbanyak. Tercatat, Kanada menempati peringkat pertama dengan perolehan medali emas sebanyak 14, disusul Jerman 10 emas dan Amerika Serikat sembilan emas.

Bagi pecinta sepak bola, BC Place memiliki memori indah sebagai saksi bisu final Piala Dunia Wanita FIFA 2015. Kala itu, Amerika Serikat berhasil keluar sebagai juara setelah menumbangkan Jepang.

Teknologi Canggih yang Bikin Nyaman Penonton BC Place menawarkan aksesibilitas yang luar biasa bagi para suporter mancanegara. Selain sistem atap yang canggih untuk mengantisipasi cuaca hujan khas Vancouver, stadion ini juga memiliki layar video gantung raksasa yang merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Hal ini menjamin setiap pasang mata di tribun tidak akan kehilangan momen sekecil apa pun di lapangan hijau.

Panggung Utama Timnas Kanada Total akan ada tujuh laga yang digelar di BC Place. Rinciannya lima pertandingan fase gugur, satu babak 32 besar, dan satu pertandingan babak 16 besar.