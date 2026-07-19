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Antara
Senin, 20 Juli 2026 | 00.53 WIB

Skuad Argentina Tak Gelar Latihan Khusus Jelang Final Piala Dunia 2026 Lawan Spanyol

Pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni. (ig @afaseleccion) - Image

Pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni. (ig @afaseleccion)

JawaPos.com - Pelatih tim nasional Argentina Lionel Scaloni mengungkapkan timnya tak melakukan persiapan khusus menjelang laga final Piala Dunia 2026 menghadapi tim nasional Spanyol di Stadion News York New Jersey, Amerika Serikat, besok Senin (20/7) pukul 02.00 WIB.

"Kami mempersiapkan pertandingan ini seperti pertandingan lainnya," kata Scaloni, dikutip dari laman resmi FIFA, Minggu.

"Meski ini adalah final Piala Dunia, pada akhirnya tetap saja sebuah pertandingan sepak bola. Kami harus tampil sebaik mungkin jika ingin menang. Kami tidak ingin terlalu memikirkan fakta bahwa ini adalah final Piala Dunia karena hal itu justru bisa mengganggu fokus," tambah dia.

Scaloni mengatakan timnya dalam kondisi yang bagus untuk memainkan laga final setelah menunjukkan mentalitas luar biasa dalam laga-laga di babak gugur.

Terakhir, La Albiceleste meraih kemenangan dramatis saat menyingkirkan Inggris di semifinal. Tertinggal satu gol sampai menit ke-84, mereka kemudian membalikkan keadaan 2-1 untuk menutup laga dengan kemenangan pada waktu normal.

"Kami berada dalam kondisi yang bagus, meski tentu masih ada ruang untuk berkembang. Kami menghadapi lawan yang sangat kuat, dan Spanyol juga pasti sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi kami," ucap Scaloni.

"Lagi pula, cara bermain Argentina bukan lagi rahasia. Semua orang tahu bagaimana kami bermain. Justru karena itu, pencapaian tim ini terasa semakin luar biasa," tambah dia.

Salah satu momen paling emosional setelah kemenangan atas Inggris di semifinal adalah pelukan panjang antara Scaloni dan Lionel Messi.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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