Borja Iglesias Terpaksa Akan Salami Donald Trump di Final Piala Dunia 2026: Saya Tidak Ingin Masuk Penjara

JawaPos.com - Penyerang Timnas Spanyol Borja Iglesias mengaku bahwa dirinya akan tetap menyalami Presiden Amerika Serikat Donald Trump di final Piala Dunia 2026, meski dengan perasaan enggan. Iglesias berkelakar tidak ingin menghadapi konsekuensi serius jika menolak bersalaman dengan orang nomor satu di Amerika Serikat itu.

Final Piala Dunia yang mempertemukan Spanyol melawan juara bertahan Argentina dijadwalkan berlangsung di MetLife Stadium pada Senin (20/7). Trump dipastikan hadir untuk menyerahkan trofi Piala Dunia kepada pemenang dan berpotensi bertemu langsung dengan pemain dari kedua tim.

Situasi itu membuat Iglesias berada dalam posisi yang tidak nyaman. Pasalnya, penyerang berusia 33 tahun itu dikenal vokal menyuarakan pandangan politiknya di berbagai kesempatan. Iglesias pernah bersuara keras dalam kasus mantan Presiden Federasi Sepak Bola Spanyol Luis Rubiales yang dihukum atas kasus pelecehan seksual terhadap pemain Jenni Hermoso usai final Piala Dunia Wanita 2023.

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Selain itu, Iglesias juga pernah menunjukkan dukungan terhadap gerakan pro-Palestina, kampanye Black Lives Matter dengan mengecat kuku hitam, serta aktif menyuarakan penolakan terhadap homofobia. Dalam wawancara yang dikutip dari Daily Mail, pemain Celta Vigo itu menegaskan sikapnya terkait kemungkinan bertemu Trump. “Saya tidak ingin masuk penjara. Saya berharap bisa menyapanya saat semua orang sedang bahagia dan itu bisa berlangsung cepat sehingga saya bisa melupakannya,” ujar Iglesias.

Iglesias juga menambahkan bahwa dirinya tidak ingin menciptakan kontroversi di momen penting itu. “Orang-orang sudah tahu apa yang saya pikirkan. Saya ingin melakukan banyak hal, tetapi kenyataannya saya tidak punya kekuatan sebesar yang orang bayangkan untuk menghadapi hal-hal tertentu,” lanjutnya.