Piala Dunia 2026 Jadi Ajang Silaturahmi, Kalangan Pesantren Jagokan Argentina Juara

Timnas Spanyol dan Argentina akan bertemu di final Piala Dunia 2026. (Instagram.com/@FIFAWorldCup)

JawaPos.com - Kalangan pesantren turut larut dalam euforia Piala Dunia 2026. Ada yang menjagokan Argentina akan mempertahankan gelar juara bertahan dalam pertandingan final melawan Spanyol pada Senin (20/7) besok.

Katib Syuriyah PWNU DKI Jakarta Lukman Hakim Hamid mengatakan, sepak bola adalah salah satu olahraga favorit rakyat. Bagi kalangan pesantren, sepak bola juga menjadi sarana silaturahmi.

“Ini bukan sekadar bola. Ini hiburan rakyat, ini silaturrahim. Capek kan lihat berita-berita korupsi di tanah air dan manuver Donald Trump saling serang di Timur Tengah," kata Lukman, Minggu (19/7).

Dia menyakini, olahraga bisa menjadi ajang pemersatu. Di tengah persaingan jelang Muktamar ke-35 NU, final Piala Dunia menjadi kesempatan untuk duduk bersama.

“Sepak bola kan memang begitu. Ia menyatukan bahasa, menyatukan doa, dan menyatukan sorak-sorai dari penjuru manapun sampai pesantren. Itu hebatnya bola. Tapi NU juga hebat lho. Kan simbol NU bola dunia, dan NU diperebutkan, sekaligus menyatukan,” imbuhnya.

Sementara, Pengasuh PP Mamba’ul Ma’arif Denanyar Jombang, Abdussalam Shohib menjagokan Argentina akan kembali angkat piala dalam ajang 4 tahunan ini. Dia memprediksi pertarungan akan berjalan sengit.

“Ini pertarungan mental juara, Argentina melawan agresifitas Spanyol. Tim Tango punya mental juara dan berpengalaman di partai final. Piala dunia sebelumnya, 2022, Argentina juara. Sekarang, ia berhadapan dengan Spanyol yang siap merebut juara dengan skuad muda yang agresif dan bermain cepat," kata Gus Salam.

Menurut Gus Salam, di laga sekelas final, faktor teknis saja tidak cukup. Faktor keberuntungan akan sangat menentukan siapa yang keluar sebagai pemenang. Meski mayoritas penggemar sepak bola saat ini lebih memfavoritkan Spanyol karena materi pemain mudanya, keyakinan Gus Salam tidak goyah. Sejak 1986, ia konsisten mendukung Argentina.

“Insya Allah Argentina. Saya tetap menjagokan Argentina. Tidak berubah, apalagi berpindah ke lain hati,” tegasnya sambil menunjukkan jersey Argentian yang dipakainya. Prediksi saya, Argentina menang 3:1 atas Spanyol,” tandasnya.