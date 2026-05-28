Dhimas Ginanjar
Kamis, 28 Mei 2026 | 15.09 WIB

Resmi! Timnas Indonesia Masuk EA FC 26, Akhirnya Bisa Lawan Mbappe, Haaland, Ronaldo Tanpa Mod

Aksi timnas Indonesia saat menghadapi Bulgaria di final FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. (Timnas Indonesia)

JawaPos.com - Selama bertahun-tahun, fans sepak bola Indonesia hanya bisa memainkan Timnas lewat mod di game bola EA. Bahkan sejak game ini masih bernama FIFA hingga berganti menjadi EA FC, Indonesia baru sekali resmi masuk game ini. Yakni, FIFA: Road To World Cup 98.

Kini penantian panjang itu akhirnya berakhir. EA Sports resmi mengumumkan Timnas Indonesia hadir di EA FC 26 di update terbarunya.

Bukan sekadar hadir, skuad Garuda juga tampil dengan lisensi resmi. Mulai jersey, emblem, hingga identitas tim kini muncul langsung di dalam game.

Kehadiran Indonesia diumumkan lewat update bertajuk The World’s Game. Mode tersebut menjadi turnamen internasional terbesar di EA FC 26 sekaligus pengganti Piala Dunia, karena EA Sports sudah tidak lagi memegang lisensi resmi turnamen tersebut setelah berpisah dengan FIFA.

Di turnamen yang rencananya dimulai pada 4 Juni itu, Indonesia langsung masuk Grup G. Tim Merah Putih akan menghadapi Brasil, Uruguay, dan Kolombia. Indonesia bisa melawan Neymar di EA FC tanpa mod lagi.

Bagi gamer sepak bola Indonesia, momen ini bakal terasa spesial. Sebab selama bertahun-tahun, Indonesia selalu absen dari game sepak bola resmi EA Sports.

Kini pemain akhirnya bisa membawa Jay Idzes dan kawan-kawan tampil di panggung dunia tanpa perlu memakai patch atau mod tambahan. Garuda akhirnya benar-benar masuk ke permainan sepak bola terbesar milik EA Sports.

