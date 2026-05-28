Profil Estadio Akron: Stadion Unik yang Siap Menggebrak Piala Dunia 2026

Estadio Akron (FIFA)
JawaPos.com - Meksiko tidak main-main dalam menyambut hajatan Piala Dunia 2026. Selain mengandalkan keangkeran Estadio Azteca dan kemewahan Estadio BBVA, kini ada Estadio Akron dengan mahakarya arsitektur yang siap memanjakan mata dunia.
Gelaran Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, bukan sekadar turnamen sepak bola biasa. Ini adalah panggung bagi sejarah baru dengan format 48 negara.
Sebanyak 16 stadion telah disiapkan untuk menggelar pertandingan ajang bergengsi dunia tersebut. Di Meksiko, ada tiga stadion yang bakal dipakai, yakni Estadio Azteca, Estadio BBVA, dan Estadio Akron.
Estadio Akron atau yang dikenal sebagai Guadalajara Stadium berlokasi di Zapopan, Jalisco, Meksiko, ini bukan sekadar bangunan beton biasa. Sejak dibuka pada 2010, stadion tersebut telah menjadi simbol modernitas sepak bola Meksiko.
Stadion ini menjadi kandang selama musim reguler bagi C.D. Guadalajara, yang telah menikmati kesuksesan di sana. Tim putra Guadalajara mengamankan kampanye gelar ganda bersejarah mereka, liga dan piala turnamen Clausura 2017, dan kemenangan Liga Champions CONCACAF 2018, sedangkan dua gelar tim putri pada tahun 2017 dan 2022 menambah perolehan trofi.
Satu hal yang paling mencolok dari Estadio Akron adalah desain eksteriornya yang sangat ikonik. Stadion tersebut dibangun di atas tanah yang ditinggikan dan dengan desain berbentuk bola seperti koloseum.
Namun terdapat juga pandangan lain terhadap Estadio Akron. Dari kejauhan, stadion ini tampak seperti gunung berapi yang diselimuti rerumputan hijau, dengan struktur atap berwarna putih seperti awan.
Sebagai stadion modern, Estadio Akron juga telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas mutakhir, mulai dari pencahayaan LED berstandar internasional, area hospitality yang mewah, hingga sistem drainase lapangan yang sangat mumpuni. Aksesibilitas menuju Zapopan pun terus ditingkatkan guna menyambut puluhan ribu suporter mancanegara yang akan membanjiri kota tersebut.
Estadio Akron akan mendapatkan jatah menggelar empat pertandingan di babak penyisihan grup, yakni Grup A, H, dan K. Satu yang paling dinantikan adalah tuan rumah Meksiko akan memainkan satu laga fase grup di sana.
