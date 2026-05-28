Profil Estadio Azteca: Altar Piala Dunia 2026 yang Jadi Saksi Bisu ‘Tangan Tuhan’ Diego Maradona

JawaPos.com - Estadio Azteca menjadi satu dari 16 venue pertandingan di Piala Dunia 2026. Stadion yang terletak di jantung Kota Mexico City itu memiliki catatan sejarah panjang, sekaligus jadi saksi bisu dari gol ‘tangan tuhan’ legenda Argentina Diego Maradona.

Gelaran Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, bukan sekadar turnamen sepak bola biasa. Ini adalah panggung bagi sejarah baru dengan format 48 negara.

Sebanyak 16 stadion telah disiapkan untuk menggelar pertandingan ajang bergengsi dunia tersebut. Di Meksiko, ada tiga stadion yang bakal dipakai, yakni Estadio Azteca, Estadio BBVA, dan Estadio Akron.

Estadio Azteca atau yang kini dikenal sebagai Mexico City Stadium bukan sekadar tumpukan beton dan rumput hijau. Stadion berkapasitas 87.500 kursi itu memiliki sejarah panjang. Stadion tersebut menjadi satu-satunya venue yang terpilih untuk menyelenggarakan pertandingan pembukaan di tiga edisi Piala Dunia berbeda, yakni 1970, 1986, dan kini 2026.

Saksi Bisu Gol Tangan Tuhan Diego Maradona dan Panggung Pele Pada Piala Dunia 1986, Publik dunia menyaksikan keajaiban sekaligus kontroversi paling ikonik sepanjang masa dari kaki dan tangan Diego Armando Maradona. Ya, di Estadio Azteca lah gol ‘tangan tuhan’ Diego Maradona tercipta.

Gol tersebut terjadi dalam pertandingan Argentina kontra Inggris di babak perempat final Piala Dunia 1986. Wasit pun mengesahkan gol tersebut sehingga membuat skuad La Albiceleste -julukan Timnas Argentina menang 2-1 atas Inggris.

Jauh sebelum itu, tepatnya pada Piala Dunia 1970, Estadio Azteca menjadi saksi bisu saat legenda Brasil, Pele, mengangkat trofi Jules Rimet. Tak ayal, atmosfer sejarah yang kental membuat stadion tersebut memiliki jiwa yang tidak dimiliki oleh stadion modern mana pun di daratan Amerika Utara.

Tantangan Fisik yang Nyata Bagi Pemain Berada di ketinggian sekitar 2.200 meter di atas permukaan laut, Estadio Azteca menawarkan tantangan fisik yang nyata bagi para pemain. Udara yang tipis sering kali menjadi "musuh tambahan" bagi tim tamu yang bertandang ke Mexico City. Namun, itulah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para penikmat sepak bola.