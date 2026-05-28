Resmi! Skuad Timnas Belanda di Piala Dunia 2026 dan Jadwal Pertandingan

JawaPos.com - Timnas Belanda resmi merilis skuad untuk berlaga di Piala Dunia 2026 mulai Juni mendatang. Tak banyak kejutan dalam pemanggilan kali ini dengan nama-nama besar tetap dipercaya.

De Oranje akan dipimpin kapten Virgil van Dijk. Bersama dua kolega dari klub Liverpool, Ryan Gravenberch dan Cody Gakpo, Belanda siap untuk meraih trofi Piala Dunia pertama mereka sepanjang sejarah.

Nama pemain yang memiliki darah Indonesia, Tijjani Reijnders, akan melakoni turnamen Piala Dunia pertama bersama Belanda. Di sektor tengah, pemain Man City tersebut akan bahu membahu bersama Frenkie de Jong, Teun Koopmeiners, hingga pemain senior Marten de Roon.

Pelatih Ronald Koeman masih akan mengandalkan top skor sepanjang masa Belanda, Memphis Depay, di lini depan. Selain itu, nama putra mantan pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert yakni Justin Kluivert juga mengisi skuad.

Pada ajang Piala Dunia 2026, Belanda berada di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia.

Skuad Belanda di Piala Dunia 2026 Penjaga Gawang

Mark Flekken

Robin Roefs

Bart Verbruggen

Bek

Nathan Ake

Virgil van Dijk

Denzel Dumfries

Jorrel Hato

Jan Paul van Hecke

Jurrien Timber

Quinten Timber

Micky van de Ven

Gelandang

Frenkie de Jong

Teun Koopmeiners

Tijjani Reijnders

Marten de Roon

Mats Wieffer

Gus Til

Penyerang