Resmi! Skuad Timnas Belanda di Piala Dunia 2026 dan Jadwal Pertandingan

JawaPos.com - Timnas Belanda resmi merilis skuad untuk berlaga di Piala Dunia 2026 mulai Juni mendatang. Tak banyak kejutan dalam pemanggilan kali ini dengan nama-nama besar tetap dipercaya.
De Oranje akan dipimpin kapten Virgil van Dijk. Bersama dua kolega dari klub Liverpool, Ryan Gravenberch dan Cody Gakpo, Belanda siap untuk meraih trofi Piala Dunia pertama mereka sepanjang sejarah.
Nama pemain yang memiliki darah Indonesia, Tijjani Reijnders, akan melakoni turnamen Piala Dunia pertama bersama Belanda. Di sektor tengah, pemain Man City tersebut akan bahu membahu bersama Frenkie de Jong, Teun Koopmeiners, hingga pemain senior Marten de Roon.
Pelatih Ronald Koeman masih akan mengandalkan top skor sepanjang masa Belanda, Memphis Depay, di lini depan. Selain itu, nama putra mantan pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert yakni Justin Kluivert juga mengisi skuad.
Pada ajang Piala Dunia 2026, Belanda berada di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia.
Penjaga Gawang
Mark Flekken
Robin Roefs
Bart Verbruggen
Bek
Nathan Ake
Virgil van Dijk
Denzel Dumfries
Jorrel Hato
Jan Paul van Hecke
Jurrien Timber
Quinten Timber
Micky van de Ven
Gelandang
Frenkie de Jong
Teun Koopmeiners
Tijjani Reijnders
Marten de Roon
Mats Wieffer
Gus Til
Penyerang
Brian Brobbey
Memphis Depay
Cody Gakpo
Justin Kluivert
Noa Lang
Donyell Malen
Crystencio Summerville
Wout Weghorst
Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya
14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan
Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes
Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan
Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat