Muhammad Imaduddin Suria Saputra
Kamis, 28 Mei 2026 | 17.08 WIB

Resmi! Skuad Timnas Belanda di Piala Dunia 2026 dan Jadwal Pertandingan

Skuad Timnas Belanda di Piala Dunia 2026 dan jadwal pertandingan (X/@OnsOranje)

JawaPos.com - Timnas Belanda resmi merilis skuad untuk berlaga di Piala Dunia 2026 mulai Juni mendatang. Tak banyak kejutan dalam pemanggilan kali ini dengan nama-nama besar tetap dipercaya.

De Oranje akan dipimpin kapten Virgil van Dijk. Bersama dua kolega dari klub Liverpool, Ryan Gravenberch dan Cody Gakpo, Belanda siap untuk meraih trofi Piala Dunia pertama mereka sepanjang sejarah.

Nama pemain yang memiliki darah Indonesia, Tijjani Reijnders, akan melakoni turnamen Piala Dunia pertama bersama Belanda. Di sektor tengah, pemain Man City tersebut akan bahu membahu bersama Frenkie de Jong, Teun Koopmeiners, hingga pemain senior Marten de Roon.

Pelatih Ronald Koeman masih akan mengandalkan top skor sepanjang masa Belanda, Memphis Depay, di lini depan. Selain itu, nama putra mantan pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert yakni Justin Kluivert juga mengisi skuad.

Pada ajang Piala Dunia 2026, Belanda berada di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia.

Skuad Belanda di Piala Dunia 2026

Penjaga Gawang

Mark Flekken
Robin Roefs
Bart Verbruggen

Bek

Nathan Ake
Virgil van Dijk
Denzel Dumfries
Jorrel Hato
Jan Paul van Hecke
Jurrien Timber
Quinten Timber
Micky van de Ven

Gelandang

Frenkie de Jong
Teun Koopmeiners
Tijjani Reijnders
Marten de Roon
Mats Wieffer
Gus Til

Penyerang

Brian Brobbey
Memphis Depay
Cody Gakpo
Justin Kluivert
Noa Lang
Donyell Malen
Crystencio Summerville
Wout Weghorst

