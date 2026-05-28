Profil Estadio BBVA: Raksasa Baja yang Siap Guncang Piala Dunia 2026

Estadio BBVA (FIFA)
JawaPos.com - Estadio BBVA menjadi satu dari 16 venue pertandingan di Piala Dunia 2026. Stadion yang terletak di Guadalupe, Nuevo Leon, Meksiko, merupakan stadion modern dengan desain futuristik dan menyajikan panorama indah Gunung Cerro de la Silla.
Gelaran Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, bukan sekadar turnamen sepak bola biasa. Ini adalah panggung bagi sejarah baru dengan format 48 negara.
Sebanyak 16 stadion telah disiapkan untuk menggelar pertandingan ajang bergengsi dunia tersebut. Di Meksiko, ada tiga stadion yang bakal dipakai, yakni Estadio Azteca, Estadio BBVA, dan Estadio Akron.
Estadio BBVA atau yang dikenal sebagai Monterrey Stadium memiliki kapasitas 53.500 penonton. Sejak diresmikan pada 2015, Estadio BBVA langsung mencuri perhatian dunia berkat desainnya yang futuristik. Tak pelak, julukan Si Raksasa Baja melekat erat padanya.
Satu hal yang membuat Estadio BBVA begitu spesial dan "Instagrammable" bagi para suporter adalah latar belakangnya. Stadion ini dibangun tepat di bawah bayang-bayang Gunung Cerro de la Silla yang megah. Penonton yang duduk di tribun sisi tertentu akan disuguhi pemandangan puncak gunung yang seolah-olah mengawasi jalannya pertandingan.
Visual ini adalah salah satu yang terbaik di dunia. Keunikan ini pula yang membuat FIFA tanpa ragu memasukkan Monterrey Stadium ke dalam daftar 16 venue penyelenggara, bersanding dengan stadion-stadion canggih milik Amerika Serikat dan Kanada.
Tak hanya menjual tampang, stadion markas klub CF Monterrey ini juga mengusung konsep berkelanjutan. Estadio BBVA merupakan stadion pertama di Amerika Utara yang menerima sertifikasi perak dari Leadership in Energy & Environmental Design (LEED) setelah diresmikan pada tahun 2015.
Dengan kapasitas sekitar 53.500 tempat duduk, stadion ini menawarkan jarak pandang yang sangat dekat antara tribun dan lapangan, menciptakan atmosfer intim namun tetap mengintimidasi lawan. Fasilitas pendukungnya pun tidak main-main, mulai dari area komersial yang luas hingga aksesibilitas yang mumpuni.
Estadio BBVA atau Monterrey Stadium akan menyelenggarakan total empat pertandingan sepanjang turnamen. Rinciannya, tiga pertandingan di babak penyisihan grup dan satu pertandingan di babak 32 besar.
