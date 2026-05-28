Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Kamis, 28 Mei 2026 | 20.31 WIB

Profil Estadio BBVA: Raksasa Baja yang Siap Guncang Piala Dunia 2026

Estadio BBVA (FIFA) - Image

Estadio BBVA (FIFA)

JawaPos.com - Estadio BBVA menjadi satu dari 16 venue pertandingan di Piala Dunia 2026. Stadion yang terletak di Guadalupe, Nuevo Leon, Meksiko, merupakan stadion modern dengan desain futuristik dan menyajikan panorama indah Gunung Cerro de la Silla.

Gelaran Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, bukan sekadar turnamen sepak bola biasa. Ini adalah panggung bagi sejarah baru dengan format 48 negara.

Sebanyak 16 stadion telah disiapkan untuk menggelar pertandingan ajang bergengsi dunia tersebut. Di Meksiko, ada tiga stadion yang bakal dipakai, yakni Estadio Azteca, Estadio BBVA, dan Estadio Akron.

Estadio BBVA atau yang dikenal sebagai Monterrey Stadium memiliki kapasitas 53.500 penonton. Sejak diresmikan pada 2015, Estadio BBVA langsung mencuri perhatian dunia berkat desainnya yang futuristik. Tak pelak, julukan Si Raksasa Baja melekat erat padanya.

Pemandangan Ikonik

Satu hal yang membuat Estadio BBVA begitu spesial dan "Instagrammable" bagi para suporter adalah latar belakangnya. Stadion ini dibangun tepat di bawah bayang-bayang Gunung Cerro de la Silla yang megah. Penonton yang duduk di tribun sisi tertentu akan disuguhi pemandangan puncak gunung yang seolah-olah mengawasi jalannya pertandingan.

Visual ini adalah salah satu yang terbaik di dunia. Keunikan ini pula yang membuat FIFA tanpa ragu memasukkan Monterrey Stadium ke dalam daftar 16 venue penyelenggara, bersanding dengan stadion-stadion canggih milik Amerika Serikat dan Kanada.

Desain Ramah Lingkungan

Tak hanya menjual tampang, stadion markas klub CF Monterrey ini juga mengusung konsep berkelanjutan. Estadio BBVA merupakan stadion pertama di Amerika Utara yang menerima sertifikasi perak dari Leadership in Energy & Environmental Design (LEED) setelah diresmikan pada tahun 2015.

Dengan kapasitas sekitar 53.500 tempat duduk, stadion ini menawarkan jarak pandang yang sangat dekat antara tribun dan lapangan, menciptakan atmosfer intim namun tetap mengintimidasi lawan. Fasilitas pendukungnya pun tidak main-main, mulai dari area komersial yang luas hingga aksesibilitas yang mumpuni.

Menggelar 4 Pertandingan

Estadio BBVA atau Monterrey Stadium akan menyelenggarakan total empat pertandingan sepanjang turnamen. Rinciannya, tiga pertandingan di babak penyisihan grup dan satu pertandingan di babak 32 besar.

Editor: Edi Yulianto
Tags
Artikel Terkait
Profil Estadio Azteca: Altar Piala Dunia 2026 yang Jadi Saksi Bisu ‘Tangan Tuhan’ Diego Maradona - Image
Piala Dunia 2026

Profil Estadio Azteca: Altar Piala Dunia 2026 yang Jadi Saksi Bisu ‘Tangan Tuhan’ Diego Maradona

Kamis, 28 Mei 2026 | 20.20 WIB

Resmi! Skuad Timnas Belanda di Piala Dunia 2026 dan Jadwal Pertandingan - Image
Piala Dunia 2026

Resmi! Skuad Timnas Belanda di Piala Dunia 2026 dan Jadwal Pertandingan

Kamis, 28 Mei 2026 | 17.08 WIB

Prediksi Ronald Koeman di Piala Dunia 2026! Arsenal Bikin Timnas Inggris Ubah Gaya Main Bersama Thomas Tuchel - Image
Piala Dunia 2026

Prediksi Ronald Koeman di Piala Dunia 2026! Arsenal Bikin Timnas Inggris Ubah Gaya Main Bersama Thomas Tuchel

Kamis, 28 Mei 2026 | 16.48 WIB

Terpopuler

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye! - Image
1

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!

2

11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak

3

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

4

Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya

5

14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan

6

Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares

7

Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes

8

Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan

9

Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan

10

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore