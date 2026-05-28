Prediksi Ronald Koeman di Piala Dunia 2026! Arsenal Bikin Timnas Inggris Ubah Gaya Main Bersama Thomas Tuchel

JawaPos.com —Timnas Inggris diprediksi bakal mengandalkan situasi bola mati pada Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Prediksi itu disampaikan pelatih Timnas Belanda, Ronald Koeman, yang menilai cuaca panas di Amerika Utara membuat sepak bola efisien menjadi kunci sukses turnamen.

Koeman menilai keputusan skuad yang dipilih Thomas Tuchel sudah memperlihatkan arah permainan Inggris.

Menurutnya, kekuatan bola mati seperti sepak pojok dan lemparan ke dalam bakal menjadi senjata utama The Three Lions di Piala Dunia 2026.

Mengapa Ronald Koeman Menyebut Arsenal Jadi Inspirasi Inggris?

Koeman secara terang-terangan menyebut keberhasilan Arsenal musim ini menjadi contoh nyata efektivitas set piece.

Arsenal sukses meraih gelar Liga Inggris pertama dalam 22 tahun dengan produktivitas luar biasa dari situasi bola mati.

“Anda bisa melihat bagaimana mereka akan bermain dari pilihan skuad Inggris. Mereka akan berjudi lewat corner dan throw-in. Itu membutuhkan energi paling sedikit dalam kondisi panas,” ujar Koeman kepada media saat pengumuman skuad Belanda.

Pelatih asal Belanda itu bahkan menilai Arsenal tidak akan menjadi juara tanpa kekuatan corner kick mereka.