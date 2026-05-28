Andre Rizal Hanafi
Kamis, 28 Mei 2026 | 17.40 WIB

Kondisi Lionel Messi Mulai Membaik, Scaloni Pastikan Cedera sang Kapten Argentina Tak Terlalu Parah

Lionel Messi siap membela Timnas Argentina di Piala Dunia 2026. (Instagram/@leomessi)

JawaPos.com - Kondisi Lionel Messi akhirnya mulai memberi rasa lega bagi publik Argentina setelah sempat memicu kekhawatiran besar jelang Piala Dunia 2026.

Kapten Albiceleste itu sebelumnya mengalami masalah fisik saat membela Inter Miami dalam laga melawan Philadelphia Union.

Messi terlihat meminta pergantian pemain di tengah pertandingan setelah merasakan ketidaknyamanan pada bagian kaki kirinya.

Momen tersebut langsung membuat pendukung Argentina cemas mengingat pentingnya peran sang megabintang untuk tim nasional.

Tak lama setelah pertandingan selesai, Inter Miami merilis laporan medis resmi mengenai kondisi Messi.

Klub asal Major League Soccer itu menyebut pemain berusia 38 tahun tersebut mengalami overload akibat kelelahan otot pada hamstring kiri.

Meski belum ada kepastian mengenai berapa lama Messi harus menepi, laporan awal menyebut cedera yang dialaminya tidak masuk kategori serius.

Proses pemulihan akan ditentukan berdasarkan perkembangan kondisi fisik dan hasil pemeriksaan lanjutan.

Pelatih timnas Argentina, Lionel Scaloni, juga ikut memberikan penjelasan terkait situasi terbaru kaptennya.

