Walah! Lionel Messi Cedera Hamstring, Terancam Absen di Piala Dunia 2026?

JawaPos.com - Kabar buruk menimpa Argentina. Kapten mereka Lionel Messi mengalami cedera hamstring saat membela Inter Miami menghadapi Philadelpia Union (24/5) pada lanjutan Major League Soccer (MLS).

Pada laga yang dimenangkan Inter Miami 6-4 itu, Messi digantikan pada menit 73. Beberapa menit sebelumnya, ia sebenarnya sempat kesulitan melanjutkan pertandingan karena terlihat memegangi bagian belakang kaki kirinya.

Saat ditarik keluar, Messi masih sempat berjalan tanpa bantuan tim medis menuju ke ruang ganti. Mengutip dari laman resmi Inter Miami, legenda Barcelona itu mengalami gangguan pada otot hamstringnya.

"Setelah menjalani pemeriksaan medis lebih lanjut pada hari Senin (25/5), diagnosis awal menunjukkan adanya beban berlebih berkaitan dengan kelelahan otot pada hamstring kirinya," demikian pernyataan Inter Miami pada laman resmi klub.

Hal ini tentu cukup mengkhawatirkan bagi Messi dan Argentina dalam kampanyenya mempertahankan juara Piala Dunia, karena belum bisa diketahui seberapa lama proses pemulihannya.

"Jangka waktu kembalinya Messi untuk menjalani aktivitas fisik akan bergantung pada progres perawatannya," lanjut pernyataan Inter Miami.

Messi memang masih menjadi andalan bagi Argentina. Selama kualifikasi Piala Dunia 2026, ia masih bisa mencetak delapan gol dan turut membantu sang juara bertahan lolos ke putaran final.

Walaupun begitu, mantan bintang PSG tersebut beberapa kali absen saat kualifikasi karena cedera. Mengutip dari Transfermarkt, Messi sempat absen karena cedera otot, cedera ligamen hingga gangguan adduktor.