Walah! Lionel Messi Cedera Hamstring, Terancam Absen di Piala Dunia 2026?

Lionel Messi mengalami cedera hamstring dan terancam absen di piala dunia. (Istimewa)
JawaPos.com - Kabar buruk menimpa Argentina. Kapten mereka Lionel Messi mengalami cedera hamstring saat membela Inter Miami menghadapi Philadelpia Union (24/5) pada lanjutan Major League Soccer (MLS).
Pada laga yang dimenangkan Inter Miami 6-4 itu, Messi digantikan pada menit 73. Beberapa menit sebelumnya, ia sebenarnya sempat kesulitan melanjutkan pertandingan karena terlihat memegangi bagian belakang kaki kirinya.
Saat ditarik keluar, Messi masih sempat berjalan tanpa bantuan tim medis menuju ke ruang ganti. Mengutip dari laman resmi Inter Miami, legenda Barcelona itu mengalami gangguan pada otot hamstringnya.
"Setelah menjalani pemeriksaan medis lebih lanjut pada hari Senin (25/5), diagnosis awal menunjukkan adanya beban berlebih berkaitan dengan kelelahan otot pada hamstring kirinya," demikian pernyataan Inter Miami pada laman resmi klub.
Hal ini tentu cukup mengkhawatirkan bagi Messi dan Argentina dalam kampanyenya mempertahankan juara Piala Dunia, karena belum bisa diketahui seberapa lama proses pemulihannya.
"Jangka waktu kembalinya Messi untuk menjalani aktivitas fisik akan bergantung pada progres perawatannya," lanjut pernyataan Inter Miami.
Messi memang masih menjadi andalan bagi Argentina. Selama kualifikasi Piala Dunia 2026, ia masih bisa mencetak delapan gol dan turut membantu sang juara bertahan lolos ke putaran final.
Walaupun begitu, mantan bintang PSG tersebut beberapa kali absen saat kualifikasi karena cedera. Mengutip dari Transfermarkt, Messi sempat absen karena cedera otot, cedera ligamen hingga gangguan adduktor.
Musim ini, performnya bersama Inter Miami juga masih cemerlang. Dalam 14 pertandingan MLS yang ia jalani sejauh ini, Messi sudah mencetak 12 gol dan mencatatkan tujuh assist.
Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
13 Rekomendasi Tempat Liburan di Malang dengan Pilihan Wisata Alam, Hiburan, dan Spot Santai yang Membuat Pikiran Lebih Fresh
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Rekomendasi 13 Wisata Terbaik di Bandung untuk Liburan Santai, Healing, dan Quality Time Bersama Orang Tersayang
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK