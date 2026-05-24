Rekor Lionel Messi di Piala Dunia Terancam, Kylian Mbappe Siap Pecahkan Sejarah di Piala 2026

Lionel Messi dan Kylian Mbappe. (Istimewa)
JawaPos.com - Persaingan menuju status pemain terbaik sepanjang masa kembali memanas menjelang 2026 FIFA World Cup. Kali ini, sorotan tertuju pada duel statistik antara Lionel Messi dan Kylian Mbappé yang sama-sama punya peluang mencatat sejarah baru di turnamen terbesar sepak bola dunia.
Messi saat ini masih menjadi pemegang rekor kontribusi gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Kapten Argentina National Football Team itu mencatat total 21 kontribusi gol dari lima edisi turnamen yang telah ia jalani.
Jumlah tersebut terdiri dari 13 gol dan 8 assist. Catatan assist Messi bahkan menyamai legenda sepak bola dunia seperti Pelé dan Diego Maradona.
Rekor itu membuat Messi unggul dari beberapa nama besar lain yang sebelumnya mendominasi panggung Piala Dunia.
Pemain seperti Miroslav Klose, Ronaldo Nazário, hingga Gerd Müller sama-sama berhenti di angka 20 kontribusi gol.
Namun, posisi Messi kini mulai mendapat ancaman serius dari Mbappe. Penyerang utama France National Football Team tersebut tampil luar biasa sejak menjalani debut di Piala Dunia 2018.
Meski baru tampil dalam dua edisi turnamen, Mbappe sudah mengoleksi 12 gol dan 3 assist. Artinya, pemain berusia 27 tahun itu hanya terpaut enam kontribusi gol dari rekor Messi.
Situasi ini membuat Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi salah satu turnamen paling menarik dalam sejarah modern sepak bola. Apalagi format baru dengan 48 peserta memungkinkan tim memainkan lebih banyak pertandingan dibanding edisi sebelumnya.
Kondisi tersebut otomatis membuka peluang lebih besar bagi pemain-pemain bintang untuk menambah statistik pribadi mereka.
