Persib Bandung Dirumorkan Rekrut Eks Timnas Belanda Bart Ramselaar untuk Musim Depan

JawaPos.com - BRI Super League baru saja selesai. Tapi rumor kedatangan pemain asing baru Persib Bandung sudah kembali menghangat di kalangan Bobotoh.

Kali ini, nama gelandang serang asal Belanda Bart Ramselaar disebut-sebut berpotensi bergabung dengan Persib Bandung menghadapi musim kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia, super league, musim depan.

Spekulasi itu muncul setelah pemain Lion City Sailors tersebut mengunggah pesan bernada perpisahan melalui akun Instagram pribadi @bartramselaar. Dalam unggahan tersebut, Bart Ramselaar menyampaikan rasa terima kasih kepada klub asal Singapura itu setelah menjalani musim yang sukses.

Baca Juga:Bojan Hodak Sebut Ada Faktor Keberuntungan di Balik Kesuksesan Persib Bandung Hattrick Juara

”Bersyukur untuk musim lainnya, beruntung memenangkan dua trofi lagi dan menciptakan lebih banyak kenangan tak terlupakan di sepanjang jalan. Terima kasih kepada semua penggemar atas dukungannya yang tak terbatas,” tulis Ramselaar dalam unggahannya.

Unggahan itu langsung menarik perhatian pecinta sepak bola Indonesia, khususnya pendukung Persib Bandung. Pasalnya, kapten Persib Marc Klok, turut memberikan komentar berupa emotikon tepuk tangan pada posting-an tersebut.

Interaksi itu kemudian memunculkan berbagai spekulasi bahwa Ramselaar sedang membuka peluang untuk melanjutkan karir di Liga Indonesia. Tak hanya komentar Marc Klok, unggahan Ramselaar juga dianggap memiliki kode lain yang memperkuat rumor tersebut.

Dalam posting-annya, dia menyertakan foto saat Lion City Sailors bertanding melawan Persib Bandung di Bandung. Momen itu dianggap cukup menarik karena menjadi satu-satunya foto pertandingan luar negeri yang dia tampilkan dalam unggahan perpisahannya.

Bart Ramselaar sendiri bukan nama asing di sepak bola Eropa. Pemain kelahiran Amersfoort, Belanda, pada 29 Juni 1996 itu pernah memperkuat sejumlah klub besar di Negeri Kincir Angin. Dia mengawali karir profesional bersama FC Utrecht sebelum direkrut PSV Eindhoven pada 2016.