Persib Bandung Dirumorkan Rekrut Eks Timnas Belanda Bart Ramselaar untuk Musim Depan

Pemain Belanda Bart Ramselaar dirumorkan merapat ke Persib Bandung. (istimewa)
JawaPos.com - BRI Super League baru saja selesai. Tapi rumor kedatangan pemain asing baru Persib Bandung sudah kembali menghangat di kalangan Bobotoh.
Kali ini, nama gelandang serang asal Belanda Bart Ramselaar disebut-sebut berpotensi bergabung dengan Persib Bandung menghadapi musim kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia, super league, musim depan.
Spekulasi itu muncul setelah pemain Lion City Sailors tersebut mengunggah pesan bernada perpisahan melalui akun Instagram pribadi @bartramselaar. Dalam unggahan tersebut, Bart Ramselaar menyampaikan rasa terima kasih kepada klub asal Singapura itu setelah menjalani musim yang sukses.
Baca Juga:Bojan Hodak Sebut Ada Faktor Keberuntungan di Balik Kesuksesan Persib Bandung Hattrick Juara
”Bersyukur untuk musim lainnya, beruntung memenangkan dua trofi lagi dan menciptakan lebih banyak kenangan tak terlupakan di sepanjang jalan. Terima kasih kepada semua penggemar atas dukungannya yang tak terbatas,” tulis Ramselaar dalam unggahannya.
Unggahan itu langsung menarik perhatian pecinta sepak bola Indonesia, khususnya pendukung Persib Bandung. Pasalnya, kapten Persib Marc Klok, turut memberikan komentar berupa emotikon tepuk tangan pada posting-an tersebut.
Interaksi itu kemudian memunculkan berbagai spekulasi bahwa Ramselaar sedang membuka peluang untuk melanjutkan karir di Liga Indonesia. Tak hanya komentar Marc Klok, unggahan Ramselaar juga dianggap memiliki kode lain yang memperkuat rumor tersebut.
Dalam posting-annya, dia menyertakan foto saat Lion City Sailors bertanding melawan Persib Bandung di Bandung. Momen itu dianggap cukup menarik karena menjadi satu-satunya foto pertandingan luar negeri yang dia tampilkan dalam unggahan perpisahannya.
Bart Ramselaar sendiri bukan nama asing di sepak bola Eropa. Pemain kelahiran Amersfoort, Belanda, pada 29 Juni 1996 itu pernah memperkuat sejumlah klub besar di Negeri Kincir Angin. Dia mengawali karir profesional bersama FC Utrecht sebelum direkrut PSV Eindhoven pada 2016.
Bersama PSV, Ramselaar sukses meraih gelar Eredivisie musim 2017/2018. Setelah itu, dia kembali memperkuat Utrecht sebelum akhirnya hijrah ke Lion City Sailors pada 2024.
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
Diperiksa 2 Jam soal Penyalahgunaan AI, Freya JKT48 Serahkan Bukti Akun Baru ke Polisi
104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!
10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi