Messi Incar Rekor Legendaris Pelé di Piala Dunia 2026, Tinggal Butuh Dua Assist Lagi

JawaPos.com - Nama Lionel Messi kembali menjadi sorotan jelang bergulirnya Piala Dunia 2026. Kapten Timnas Argentina itu bukan hanya datang sebagai juara bertahan, tetapi juga membawa peluang besar untuk memecahkan salah satu rekor legendaris milik Pelé.

Piala Dunia 2026 diperkirakan akan menjadi penampilan terakhir Messi di turnamen empat tahunan tersebut.

Di usia 38 tahun, sang megabintang masih menjadi andalan utama Argentina, baik sebagai pemimpin di lapangan maupun kreator serangan.

Menariknya, rekor yang sedang diburu Messi kali ini bukan soal jumlah gol. Pemain Inter Miami itu kini membidik catatan assist terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia yang masih dipegang Pelé.

Saat ini Messi sudah mengoleksi delapan assist di putaran final Piala Dunia. Artinya, ia hanya membutuhkan dua assist tambahan untuk menyamai rekor Pelé yang mencatat 10 assist bersama Brasil dalam rentang Piala Dunia 1958 hingga 1970.

Jika mampu melewati angka tersebut, Messi akan kembali menambah daftar panjang pencapaiannya di level internasional.

Sebelumnya, ia sudah lebih dulu melewati jumlah gol Pelé di Piala Dunia. Messi kini mengemas 13 gol, unggul satu gol dari legenda Brasil tersebut.

Perjalanan assist Messi di Piala Dunia dimulai pada edisi 2006 di Jerman. Setelah itu ia mencatat masing-masing satu assist di Afrika Selatan 2010 dan Brasil 2014.