Messi Incar Rekor Legendaris Pelé di Piala Dunia 2026, Tinggal Butuh Dua Assist Lagi

Kapten Argentina Lionel Messi. (ig @leomessi)
JawaPos.com - Nama Lionel Messi kembali menjadi sorotan jelang bergulirnya Piala Dunia 2026. Kapten Timnas Argentina itu bukan hanya datang sebagai juara bertahan, tetapi juga membawa peluang besar untuk memecahkan salah satu rekor legendaris milik Pelé.
Piala Dunia 2026 diperkirakan akan menjadi penampilan terakhir Messi di turnamen empat tahunan tersebut.
Di usia 38 tahun, sang megabintang masih menjadi andalan utama Argentina, baik sebagai pemimpin di lapangan maupun kreator serangan.
Menariknya, rekor yang sedang diburu Messi kali ini bukan soal jumlah gol. Pemain Inter Miami itu kini membidik catatan assist terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia yang masih dipegang Pelé.
Saat ini Messi sudah mengoleksi delapan assist di putaran final Piala Dunia. Artinya, ia hanya membutuhkan dua assist tambahan untuk menyamai rekor Pelé yang mencatat 10 assist bersama Brasil dalam rentang Piala Dunia 1958 hingga 1970.
Jika mampu melewati angka tersebut, Messi akan kembali menambah daftar panjang pencapaiannya di level internasional.
Sebelumnya, ia sudah lebih dulu melewati jumlah gol Pelé di Piala Dunia. Messi kini mengemas 13 gol, unggul satu gol dari legenda Brasil tersebut.
Baca Juga:Duet Lisandro Martinez dan Cristian Romero, Kombinasi Ideal Lini Belakang Timnas Argentina di Piala Dunia 2026
Perjalanan assist Messi di Piala Dunia dimulai pada edisi 2006 di Jerman. Setelah itu ia mencatat masing-masing satu assist di Afrika Selatan 2010 dan Brasil 2014.
Kontribusinya meningkat di Rusia 2018 dengan dua assist, sebelum tampil impresif di Qatar 2022 lewat tambahan tiga assist yang membantu Argentina meraih gelar juara dunia.
Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya
14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan
Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes
Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan
Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat