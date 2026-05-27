Scaloni Buat Langkah Tak Biasa untuk Argentina di Piala Dunia 2026, Messi Ikut Kaget

Pelatih Timnas Argentina Lionel Scaloni. (Istimewa)
JawaPos.com - Pelatih Timnas Argentina, Lionel Scaloni, kembali mencuri perhatian menjelang dimulainya Piala Dunia 2026. Bukan karena perubahan taktik di lapangan atau polemik pemilihan pemain inti, melainkan keputusan tak biasa yang ia ambil untuk menjaga peluang Albiceleste mempertahankan gelar juara dunia.
Dalam persiapan menuju turnamen yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, Scaloni memilih membawa jumlah pemain lebih banyak dari biasanya untuk menjalani tur uji coba di Amerika Serikat.
Keputusan itu disebut membuat Lionel Messi dan sejumlah pemain senior Argentina cukup terkejut karena tidak pernah dilakukan dalam skala sebesar ini sebelumnya.
Langkah tersebut ternyata bukan tanpa alasan. Scaloni ingin mengantisipasi kemungkinan terburuk yang bisa terjadi menjelang laga pembuka Piala Dunia.
Pengalaman pahit jelang Qatar 2022 masih membekas kuat di benak staf pelatih Argentina. Saat itu, Joaquín Correa dan Nicolás González harus dicoret mendadak akibat cedera hanya beberapa hari sebelum turnamen dimulai.
Situasi tersebut membuat Argentina kelabakan mencari pengganti. Thiago Almada dan Ángel Correa dipanggil secara mendadak dalam kondisi belum benar-benar siap secara ritme pertandingan. Scaloni tampaknya tidak ingin skenario serupa kembali terjadi.
Karena itu, ia memanfaatkan aturan FIFA yang memperbolehkan setiap tim membawa pemain tambahan selama tur persiapan sebelum daftar resmi 26 pemain dikunci.
Dengan cara ini, Argentina memiliki stok pemain cadangan yang sudah berada di lingkungan tim dan siap masuk kapan saja bila ada pemain inti mengalami masalah fisik.
Beberapa nama muda dari Liga Argentina ikut dibawa dalam rombongan ke Amerika Serikat. Di antaranya ada Santiago Beltrán dan Joaquín Freitas dari River Plate, Tomás Aranda dari Boca Juniors, Simón Escobar dari Vélez Sarsfield, hingga Ignacio Ovando dari Rosario Central.
