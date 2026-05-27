Andre Rizal Hanafi
Kamis, 28 Mei 2026 | 04.17 WIB

Pascal Struijk Kembali Dicoret Belanda untuk Piala Dunia 2026, Peluang Bela Indonesia Terbuka?

Pemain Leeds United Pascal Struijk. (Dok. Leeds United)

JawaPos.com - Nama Pascal Struijk kembali menjadi perbincangan publik sepak bola Indonesia setelah dirinya tidak masuk dalam daftar skuad Timnas Belanda untuk Piala Dunia 2026.

Bek milik Leeds United itu kembali harus menelan kekecewaan karena belum juga mendapat kepercayaan dari pelatih Belanda, Ronald Koeman.

Padahal sepanjang musim 2025/26, Struijk tampil cukup konsisten bersama Leeds United di Inggris.

Bek berusia 26 tahun tersebut menjadi salah satu pemain penting di lini belakang Leeds lewat penampilannya yang solid dan tenang saat mengawal pertahanan.

Namun performa apik itu rupanya belum cukup untuk membuat Koeman meliriknya ke skuad utama The Orange.

Nama Struijk kembali absen dari daftar pemain yang diumumkan Federasi Sepak Bola Belanda untuk tampil di Piala Dunia 2026.

Situasi ini langsung menarik perhatian publik Indonesia. Pasalnya, Struijk diketahui memiliki darah keturunan Indonesia dari Surabaya dan masih memenuhi syarat untuk membela Timnas Indonesia.

Selain Indonesia, Struijk juga sebenarnya memiliki opsi memperkuat Belgia. Namun dalam beberapa kesempatan sebelumnya, ia secara terbuka mengaku masih berharap bisa mendapat kesempatan bermain untuk Timnas Belanda.

Keputusan itu membuat Struijk sempat menutup peluang membela Belgia. Akan tetapi, hingga kini panggilan dari Belanda belum juga datang meski dirinya terus tampil reguler di level klub.

Editor: Banu Adikara
