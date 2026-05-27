Ronald Koeman Umumkan Skuad Belanda untuk Piala Dunia 2026, Lini Tengah Jadi Kekuatan Utama

JawaPos.com - Federasi Sepak Bola Belanda atau KNVB akhirnya resmi mengumumkan daftar 26 pemain yang akan dibawa ke Piala Dunia 2026.

Pelatih Ronald Koeman tetap mempertahankan banyak nama senior, namun juga memberi ruang bagi beberapa pemain muda yang tampil menonjol sepanjang musim 2025/2026.

Belanda datang ke turnamen kali ini dengan komposisi skuad yang cukup seimbang. Pengalaman pemain senior seperti Virgil van Dijk, Frenkie de Jong, hingga Memphis Depay dipadukan dengan energi pemain muda seperti Jorrel Hato, Ryan Gravenberch, dan Crystencio Summerville.

Turnamen Piala Dunia 2026 sendiri akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Belanda tergabung di grup yang cukup menarik bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia.

Ronald Koeman terlihat ingin membangun tim yang fleksibel. Tidak hanya kuat dalam penguasaan bola, tetapi juga cepat saat melakukan transisi menyerang. Hal itu terlihat dari banyaknya pemain yang memiliki kecepatan dan kemampuan bermain di beberapa posisi.

Di sektor penjaga gawang, Bart Verbruggen diprediksi menjadi pilihan utama. Kiper Brighton tersebut tampil konsisten di Premier League dan dianggap sebagai penerus ideal generasi kiper Belanda sebelumnya.

Mark Flekken yang kini bermain untuk Bayer Leverkusen juga tetap menjadi opsi penting berkat pengalamannya di level tinggi Eropa.

Sementara itu, Robin Roefs menjadi nama muda yang cukup menarik perhatian. Meski belum terlalu banyak pengalaman internasional, performanya bersama Sunderland membuat Koeman tertarik membawanya ke turnamen besar pertama dalam kariernya.