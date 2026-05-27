Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Antara
Kamis, 28 Mei 2026 | 00.14 WIB

Wataru Endo Sangat Antusias Hadapi Belanda di Piala Dunia 2026

Wataru Endo saat membela timnas Jepang. (Dok. Kyodo) - Image

Wataru Endo saat membela timnas Jepang. (Dok. Kyodo)

JawaPos.com - Kapten timnas Jepang Wataru Endo mengaku sangat antusias menghadapi Belanda pada laga perdana Grup F Piala Dunia 2026 Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 15 Juni WIB, dikutip dari ANTARA.

Endo tidak sabar lantaran dia akan bersua rekan-rekannya di Liverpool pada pertandingan itu seperti Virgil van Dijk, Cody Gakpo, Ryan Gravenberch, dan Jeremie Frimpong.

“Sebelum undian grup, Cody Gakpo sempat bercanda seperti, ‘Mungkin kita bakal satu grup.’ Dan itu benar-benar terjadi. Banyak pemain Belanda di Liverpool seperti Virg (van Dijk), Jeremie Frimpong, dan Ryan Gravenberch," kata Endo, yang akan memainkan Piala Dunia ketiganya setelah edisi 2018 dan 2022, dikutip dari laman resmi Liverpool, Rabu.

Selain bersua empat rekan Liverpool-nya di timnas Belanda, Endo juga akan bertemu rekan setimnya yang lain, Alexander Isak, penyerang timnas Swedia.

Pertemuan Endo bersama Jepang dengan Isak bersama Swedia dijadwalkan akan berlangsung di Stadion Dallas pada 26 Juni pukul 06.00 WIB.

Di antara laga melawan Belanda dan Swedia, nantinya Jepang akan berhadapan dengan Tunisia pada 21 Juni pukul 11.00 WIB di Stadion Monterrey.

Jepang sendiri datang di Piala Dunia 2026 dengan target ingin lebih dari sekadar lolos 16 besar, laju terjauh mereka dari tujuh kali mengikuti ajang ini.

“Sebagai pemain tim Jepang, kami merasa bisa melakukan dan meraih sesuatu, atau bahkan mengejutkan dunia. Piala Dunia selalu sulit dimainkan dan setiap tim benar-benar kuat, setiap negara juga sangat siap menghadapi turnamen ini," ujar Endo.

Samurai Biru, yang dilatih Hajime Moriyasu, sudah empat kali lolos ke babak 16 besar, tetapi selalu gagal melewati babak ini.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
MotoGP Qatar Digeser Awal November, Debut Mesin 850cc Bisa Tertunda - Image
Sports

MotoGP Qatar Digeser Awal November, Debut Mesin 850cc Bisa Tertunda

Senin, 16 Maret 2026 | 23.04 WIB

Cedera Parah, Wataru Endo Diyakini Masih Bisa Main Buat Liverpool di Sisa Musim - Image
Sepak Bola Dunia

Cedera Parah, Wataru Endo Diyakini Masih Bisa Main Buat Liverpool di Sisa Musim

Minggu, 15 Februari 2026 | 23.20 WIB

Arne Slot Sebut Wataru Endo Akan Absen Dalam Waktu Lama - Image
Sepak Bola Dunia

Arne Slot Sebut Wataru Endo Akan Absen Dalam Waktu Lama

Sabtu, 14 Februari 2026 | 20.48 WIB

Terpopuler

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye! - Image
1

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!

2

11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak

3

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

4

Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya

5

14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan

6

Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares

7

Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes

8

Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan

9

Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan

10

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore