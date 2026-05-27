Wataru Endo Sangat Antusias Hadapi Belanda di Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Kapten timnas Jepang Wataru Endo mengaku sangat antusias menghadapi Belanda pada laga perdana Grup F Piala Dunia 2026 Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 15 Juni WIB, dikutip dari ANTARA.

Endo tidak sabar lantaran dia akan bersua rekan-rekannya di Liverpool pada pertandingan itu seperti Virgil van Dijk, Cody Gakpo, Ryan Gravenberch, dan Jeremie Frimpong.

“Sebelum undian grup, Cody Gakpo sempat bercanda seperti, ‘Mungkin kita bakal satu grup.’ Dan itu benar-benar terjadi. Banyak pemain Belanda di Liverpool seperti Virg (van Dijk), Jeremie Frimpong, dan Ryan Gravenberch," kata Endo, yang akan memainkan Piala Dunia ketiganya setelah edisi 2018 dan 2022, dikutip dari laman resmi Liverpool, Rabu.

Baca Juga:Prediksi Line Up Timnas Prancis untuk Piala Dunia 2026

Selain bersua empat rekan Liverpool-nya di timnas Belanda, Endo juga akan bertemu rekan setimnya yang lain, Alexander Isak, penyerang timnas Swedia.

Pertemuan Endo bersama Jepang dengan Isak bersama Swedia dijadwalkan akan berlangsung di Stadion Dallas pada 26 Juni pukul 06.00 WIB.

Di antara laga melawan Belanda dan Swedia, nantinya Jepang akan berhadapan dengan Tunisia pada 21 Juni pukul 11.00 WIB di Stadion Monterrey.

Jepang sendiri datang di Piala Dunia 2026 dengan target ingin lebih dari sekadar lolos 16 besar, laju terjauh mereka dari tujuh kali mengikuti ajang ini.

“Sebagai pemain tim Jepang, kami merasa bisa melakukan dan meraih sesuatu, atau bahkan mengejutkan dunia. Piala Dunia selalu sulit dimainkan dan setiap tim benar-benar kuat, setiap negara juga sangat siap menghadapi turnamen ini," ujar Endo.