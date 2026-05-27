Prediksi Line Up Timnas Prancis untuk Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Prancis kembali datang ke Piala Dunia sebagai salah satu kandidat kuat juara. Dengan kedalaman skuad yang luar biasa dan kombinasi pemain muda berbakat plus nama-nama senior berpengalaman, Les Bleus punya semua modal untuk melangkah jauh di Amerika Utara tahun depan.

Namun, satu hal yang masih menjadi perdebatan besar di Prancis adalah pendekatan Didier Deschamps. Sebagian fans ingin melihat tim bermain lebih menyerang dan ekspresif, sementara Deschamps tetap identik dengan gaya pragmatis yang mengutamakan keseimbangan.

Meski begitu, pemanggilan pemain seperti Rayan Cherki dan Maghnes Akliouche memberi sinyal bahwa Prancis mulai membuka ruang untuk kreativitas yang lebih besar di lini depan.

Baca Juga:Pundit Ini Beberkan 2 Kelemahan PSG yang Wajib Dimanfaatkan Arsenal di Final Liga Champions

Deschamps Siapkan "Tarian Terakhir" Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen terakhir Didier Deschamps bersama Prancis. Sang pelatih sudah memastikan dirinya akan mundur setelah kompetisi berakhir.

Selama 14 tahun menangani Les Bleus, Deschamps sukses membawa Prancis menjadi juara dunia 2018 dan finalis Piala Dunia 2022. Kini, ia jelas ingin menutup eranya dengan satu trofi besar lagi.

Nama Zinedine Zidane terus disebut sebagai kandidat terkuat penggantinya, tetapi untuk saat ini fokus utama Deschamps hanyalah membawa Prancis kembali ke puncak dunia.

Formasi Andalan: 4-2-3-1 Melansir Talksport, Deschamps diprediksi tetap memakai formasi favoritnya, 4-2-3-1. Struktur ini memberi keseimbangan antara kekuatan bertahan dan kebebasan pemain depan untuk menyerang.

Duet Aurélien Tchouaméni dan Adrien Rabiot kemungkinan tetap menjadi fondasi utama lini tengah. Keduanya menawarkan kombinasi fisik, disiplin posisi, dan kemampuan menjaga ritme permainan.