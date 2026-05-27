Mohamed Ouahbi Umumkan Skuad Maroko untuk Piala Dunia 2026, Ada Nama-Nama Kejutan

JawaPos.com - Timnas Maroko resmi mengumumkan daftar 26 pemain untuk menghadapi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Pelatih Mohamed Ouahbi membawa perpaduan pemain senior yang sudah berpengalaman dengan sejumlah talenta muda yang mulai mencuri perhatian di Eropa.

Pengumuman skuad tersebut langsung menjadi sorotan publik sepak bola dunia. Pasalnya, sembilan pemain yang menjadi bagian dari perjalanan bersejarah Maroko di Piala Dunia 2022 masih dipercaya untuk memperkuat tim pada edisi kali ini.

Baca Juga:Jonatan Christie Ungkap Penyebab Kalah dari Prannoy HS di Babak Pertama Singapore Open 2026

Nama-nama seperti Yassine Bounou, Achraf Hakimi, Sofyan Amrabat, hingga Nayef Aguerd kembali menjadi andalan. Kehadiran mereka dianggap penting untuk menjaga stabilitas permainan dan mental tim di turnamen sebesar Piala Dunia.

Achraf Hakimi tetap menjadi salah satu pemain yang paling mendapat perhatian. Bek kanan Paris Saint-Germain itu baru saja menjalani musim yang impresif di level klub dan diprediksi bakal menjadi pemimpin utama Maroko di turnamen nanti.

Selain mempertahankan kerangka lama, Mohamed Ouahbi juga mulai memberi ruang kepada generasi baru.

Salah satu nama yang paling menarik perhatian adalah Ayyoub Bouaddi. Gelandang Lille berusia 18 tahun itu akhirnya resmi masuk skuad senior Maroko setelah sebelumnya menjadi incaran tim nasional Prancis.

Bouaddi dianggap sebagai salah satu gelandang muda paling menjanjikan di Eropa saat ini. Penampilannya bersama Lille membuat staf pelatih Maroko yakin untuk membawanya ke Piala Dunia meski usianya masih sangat muda.