100 Ribu Akses Gratis Piala Dunia 2026, Bisa Nonton 104 Pertandingan di Platform Ini

JawaPos.com - Masyarakat Indonesia kini bisa menikmati seluruh kemeriahan Piala Dunia 2026 dengan akses yang lebih mudah dan fleksibel. Menyambut pesta sepak bola terbesar dunia itu, Telkomsel bersama TVRI menghadirkan layanan yang memungkinkan pelanggan menyaksikan hingga 104 pertandingan, termasuk tayangan highlight dan konten premium, melalui platform digital MAXStream TV.

Kolaborasi ini menjadi solusi bagi penonton yang ingin menikmati pertandingan tanpa harus bergantung pada satu kanal televisi atau jadwal tayang tertentu. Dengan dukungan jaringan Telkomsel dan teknologi 5G, layanan tersebut diklaim mampu menghadirkan pengalaman menonton yang stabil baik melalui perangkat mobile maupun TV channel.

Sebagai bagian dari upaya memperluas akses hiburan digital, Telkomsel dan TVRI juga menyediakan 100 ribu akses gratis Bola Gembira MAXStream TV bagi masyarakat yang membutuhkan. Langkah ini dilakukan agar lebih banyak warga di berbagai wilayah, termasuk daerah pelosok, tetap bisa menikmati euforia Piala Dunia 2026 tanpa hambatan akses.

Direktur Marketing Telkomsel Lionel Chng mengatakan, Piala Dunia bukan sekadar pertandingan sepak bola, tetapi juga momen yang menyatukan masyarakat.

”Kami memahami bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan, tetapi perjalanan yang menyatukan. Telkomsel berkomitmen memastikan pelanggan di seluruh Indonesia dapat menikmati setiap momen, dari babak awal hingga final, dengan mudah dan nyaman,” ujar Lionel Chng di Jakarta.

Tak hanya menyediakan akses tayangan, Telkomsel juga meluncurkan paket data khusus Piala Dunia 2026. Selain layanan streaming, Telkomsel juga menyiapkan berbagai program engagement untuk meningkatkan pengalaman pelanggan selama Piala Dunia berlangsung.

Program tersebut meliputi acara nonton bareng di sejumlah kota hingga gamifikasi dengan beragam hadiah menarik, termasuk kesempatan memenangkan perjalanan wisata ke Amerika Serikat.

Sementara itu, Direktur Pengembangan dan Usaha TVRI Retno Wulan Kartiko Purbodjati menegaskan komitmen TVRI untuk memperluas akses siaran Piala Dunia bagi seluruh masyarakat Indonesia.