Paling Fantastis Sepanjang Sejarah! Simak Daftar Hadiah Piala Dunia 2026

Piala Dunia 2026. (FIFA)
JawaPos.com - Hadiah uang tunai untuk juara sampai peringkat terbawah Piala Dunia 2026 akan menjadi yang terbesar sepanjang sejarah pelaksanaan turnamen empat tahunan tersebut, dikutip dari ANTARA.
Dikutip dari laman FIFA, Selasa, total ada 655 juta dolar AS (kurang lebih Rp11,66 triliun) yang dibagikan ke semua tim peserta atau naik 50 persen dari edisi sebelumnya.
Itu belum ditambah 72 juta dolar AS (sekitar Rp1,3 triliun) yang disalurkan untuk persiapan tim menuju turnamen.
Kampiun Piala Dunia 2026 akan mendapatkan uang tunai sebesar 50 juta dolar AS (sekitar Rp890 miliar). Jumlah itu lebih tinggi dibandingkan uang yang diraup juara-juara sebelumnya.
Argentina, misalnya, mengantongi 42 juta dolar AS ketika menjadi yang terbaik di Piala Dunia 2022. Sementara itu, Prancis meraih 38 juta dolar AS ketika menjuarai edisi 2018 dan Jerman berhak atas 35 juta dolar AS saat berstatus nomor satu di edisi 2014.
Kemudian, tim runner-up Piala Dunia 2026 akan menggondol 33 juta dolar AS (sekitar Rp587 miliar). Kemudian peringkat ketiga 29 juta dolar AS.
Untuk persiapan, FIFA memberikan 1,5 juta dolar AS kepada setiap tim peserta.
Dengan demikian, masing-masing federasi atau asosiasi tim yang berkompetisi di Piala Dunia 2026 akan mendapatkan setidak-tidaknya 10,5 juta dolar AS (Rp187 miliar).
Hal itu karena FIFA menyalurkan sembilan juta dolar AS untuk tim peringkat ke-33 sampai 48 (terbawah) Piala Dunia 2026.
