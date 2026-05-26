Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Antara
Rabu, 27 Mei 2026 | 04.41 WIB

Paling Fantastis Sepanjang Sejarah! Simak Daftar Hadiah Piala Dunia 2026

Piala Dunia 2026. (FIFA) - Image

Piala Dunia 2026. (FIFA)

JawaPos.com - Hadiah uang tunai untuk juara sampai peringkat terbawah Piala Dunia 2026 akan menjadi yang terbesar sepanjang sejarah pelaksanaan turnamen empat tahunan tersebut, dikutip dari ANTARA.

Dikutip dari laman FIFA, Selasa, total ada 655 juta dolar AS (kurang lebih Rp11,66 triliun) yang dibagikan ke semua tim peserta atau naik 50 persen dari edisi sebelumnya.

Itu belum ditambah 72 juta dolar AS (sekitar Rp1,3 triliun) yang disalurkan untuk persiapan tim menuju turnamen.

Kampiun Piala Dunia 2026 akan mendapatkan uang tunai sebesar 50 juta dolar AS (sekitar Rp890 miliar). Jumlah itu lebih tinggi dibandingkan uang yang diraup juara-juara sebelumnya.

Argentina, misalnya, mengantongi 42 juta dolar AS ketika menjadi yang terbaik di Piala Dunia 2022. Sementara itu, Prancis meraih 38 juta dolar AS ketika menjuarai edisi 2018 dan Jerman berhak atas 35 juta dolar AS saat berstatus nomor satu di edisi 2014.

Kemudian, tim runner-up Piala Dunia 2026 akan menggondol 33 juta dolar AS (sekitar Rp587 miliar). Kemudian peringkat ketiga 29 juta dolar AS.

Untuk persiapan, FIFA memberikan 1,5 juta dolar AS kepada setiap tim peserta.

Dengan demikian, masing-masing federasi atau asosiasi tim yang berkompetisi di Piala Dunia 2026 akan mendapatkan setidak-tidaknya 10,5 juta dolar AS (Rp187 miliar).

Hal itu karena FIFA menyalurkan sembilan juta dolar AS untuk tim peringkat ke-33 sampai 48 (terbawah) Piala Dunia 2026.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Pelanggan Loyal Dapat Hadiah Melimpah, mulai dari Mobil Listrik, Sepeda Motor, hingga Paket Umrah - Image
Bisnis

Pelanggan Loyal Dapat Hadiah Melimpah, mulai dari Mobil Listrik, Sepeda Motor, hingga Paket Umrah

Selasa, 26 Mei 2026 | 08.34 WIB

Aryna Sabalenka dan Coco Gauff Kecewa Kenaikan Total Hadiah Hanya 9,5 Persen, Ancam Boikot Grand Slam - Image
Sports

Aryna Sabalenka dan Coco Gauff Kecewa Kenaikan Total Hadiah Hanya 9,5 Persen, Ancam Boikot Grand Slam

Kamis, 7 Mei 2026 | 17.18 WIB

Integrasikan Olahraga-Pariwisata, Kemala Run 2026 Tetap Serahkan Hadiah Kepada Pemenang Meski Tak Hadir di Atas Podium - Image
Berita Daerah

Integrasikan Olahraga-Pariwisata, Kemala Run 2026 Tetap Serahkan Hadiah Kepada Pemenang Meski Tak Hadir di Atas Podium

Senin, 20 April 2026 | 20.36 WIB

Terpopuler

Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya? - Image
1

Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?

2

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

3

Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan

4

10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping

5

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

6

13 Rekomendasi Tempat Liburan di Malang dengan Pilihan Wisata Alam, Hiburan, dan Spot Santai yang Membuat Pikiran Lebih Fresh

7

10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

8

Rekomendasi 13 Wisata Terbaik di Bandung untuk Liburan Santai, Healing, dan Quality Time Bersama Orang Tersayang

9

16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan

10

Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore